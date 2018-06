: Migranti, Salvini insiste: “La pacchia è strafinita. Basta coi clandestini in albergo a guardare la tv” - fattoquotidiano : Migranti, Salvini insiste: “La pacchia è strafinita. Basta coi clandestini in albergo a guardare la tv” - MediasetTgcom24 : Migranti, Belgio: 'Bene la linea di Matteo Salvini, siamo con lui' #migranti - Corriere : Migranti, Salvini insiste: «Pacchia strafinita». E su Balotelli: «Si faccia eleggere premier, poi decide lui» -

Il Governo realizzerà deiper rimpatri "affinché la gente non vada a spasso per le città". E' quanto prospetta il ministro dell'Interno, secondo cui "la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina e rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino". Alle possibili obiezioni delle Regioni alla realizzazione di questirisponde che "tutti i governatori leghisti non vedono l'ora di avere".(Di mercoledì 6 giugno 2018)