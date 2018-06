Salvini sulla navetta di Fiumicino | gli cantano ' Bella ciao' VIDEO

Governo - Salvini sulla navetta di Fiumicino diretto a Brindisi : gruppo di viaggiatori lo vede e intona Bella Ciao : Nel giorno del voto di fiducia alla Camera, Matteo Salvini, un po’ a sorpresa, ma non troppo, ha lasciato il posto alla sinistra del premier Conte, preferendo incontrare gli elettori di Brindisi e ‘bucando’ così la replica del giurista alla guida dell’esecutivo Camera. “Devo andare via adesso”, ha detto il titolare dell’Interno nel pomeriggio, mentre il presidente del Consiglio era appena a ...

Cosa ha detto davvero Salvini sulla flat tax : Una Cosa un po' diversa dai virgolettati che stanno circolando da stamattina The post Cosa ha detto davvero Salvini sulla flat tax appeared first on Il Post.

La flat tax conviene solo ai ricchi? Le parole (non dette) da Salvini sulla riforma fiscale : "È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse". La polemica politica del giorno gira intorno ad una frase che il Ministro Salvini non ha detto. In diretta radiofonica il vice premier...

"Così Conte può salvare l'Italia Una garanzia Savona in squadra" "Sulla Russia Trump come Salvini" : Il politologo americano Edward Luttwak ad Affaritaliani.it: "Il nuovo governo ha come ministro Paolo Savona, il quale ha l'idea che l'euro non è una religione e gli italiani devono fare il calcolo tra i costi e i benefici..." Segui su affaritaliani.it

Imperia - Alessandro Tassara - Lega - sulla visita di Salvini : 'Su disabilità e turismo mi impegnerò da consigliere comunale' : Il ministero del turismo, che Salvini prometteva da molto tempo, adesso c'è! Per l'economia imperiese è importantissimo, Imperia ha grandi potenzialità a livello turistico; oltre ad ampliare ciò che ...

Di Maio : «Savona resti - ma non al Mef». Salvini frena sulla proposta : «Ci penso» : Il leader del M5S dopo il colloquio informale con Mattarella: «No all’esecutivo Cottarelli, non ha i numeri in Parlamento». Il leader della Lega in Liguria: «Governo con Savona o niente» |

Salvini temporeggia sulla mediazione su Savona. Cresce il pressing interno alla Lega : Ora dipende solo da Matteo Salvini, e dentro la Lega aumenta il pressing verso il leader affinché nasca davvero il Governo gialloverde. Con Paolo Savona, ma non al Ministero dell'Economia, come proposto pubblicamente da Luigi Di Maio dopo l'incontro con il Capo dello Stato. Un compromesso accettabile, ma Salvini prende tempo, mentre dal Carroccio trapela un nuovo esame sull'ipotesi dello spacchettamento del Mef.A leggere le prime ...

Salvini contestato a Siena : "Sfigati comunisti"/ Video - bufera sulla Lega : è il politico più citato dai media : Salvini contestato a Siena: "Sfigati comunisti", il leader della Lega risponde alla protesta di alcuni presenti per il suo comizio, "quattro figli di papà"(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:01:00 GMT)

Salvini-Di Maio iniziano la campagna elettorale sulla pelle del Quirinale e delle istituzioni : Un Luigi Di Maio come non lo si era mai visto. Scuro in volto, segnato dalla stanchezza, in diretta Facebook è rigido: "La scelta di Mattarella è incomprensibile. La verità è che non vogliono il Movimento 5 Stelle al governo". Poco dopo parla Matteo Salvini: "In Europa non va bene un esecutivo M5s-Lega". Il capo M5s aggiunge: "Sono molto arrabbiato ma non finisce qui". E infatti non finisce qui perché la ...

Matteo Salvini - il retroscena sulla rottura al governo : lunedì si spacca l'alleanza con Luigi Di Maio : C'è un piano nella testa di Matteo Salvini che potrebbe ribaltare lo stallo per la nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia. Da una settimana Sergio Mattarella ha detto chiaro e tondo di essere contrario alla scelta del professore antieuro, sostenuto invece dai leghisti senza un attimo di ripensamento fino all'...