: Vabbè che il tempo è galantuomo. Ma non pensavo bastassero 3 giorni. Migranti: Salvini, da Minniti buon lavoro, no… - ivanscalfarotto : Vabbè che il tempo è galantuomo. Ma non pensavo bastassero 3 giorni. Migranti: Salvini, da Minniti buon lavoro, no… - Corriere : Salvini: «Minniti ha fatto un buon lavoro, non lo smonteremo» - Adnkronos : #Salvini: 'Smonteremo #Fornero pezzetto per pezzetto' -

Sulla"l'impegno è sacro: smontarla pezzetto per pezzetto a partire da quota 100".Così Matteo, intervenendo a Radio Anch'io. C'è ancora la richiesta di ritirare le sanzioni in Russia?", è stato chiesto. "Importante è che parta il principio di buona collaborazione, buon vicinato". "Non sono un filo-russo",ha ribadito. E sulla flat tax:"Ci guadagnano tutti. Se uno fattura di più e paga di più, è che risparmia di più e crea lavoro in più". E poi,il fine è " che tutti riescano ad avere qualche lira in più da spendere".(Di mercoledì 6 giugno 2018)