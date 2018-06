Salvini | Smonteremo Fornero pezzetto per pezzetto

Salvini : "Legge Fornero? La smonteremo pezzetto per pezzetto" : Nonostante nel suo discorso al Senato il premier Giuseppe Conte non l'abbia citata, ci pensa Matteo Salvini a rassicurare sul superamento della legge Fornero. Intervenendo a Radio Anch'io, il ministro dell'Interno specifica: "Sulla legge Fornero l'impegno è sacro: smontarla pezzetto per pezzetto a partire da quota 100".Sulla Flat tax poi spiega: "L'importante è che ci guadagnino tutti. Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci, l'obiettivo ...

Salvini : “Minniti ha fatto un discreto lavoro - non smonteremo nulla di ciò che è stato realizzato” : Parlando dell'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, il neo-capo del Viminale Matteo Salvini ha dichiarato: "Ha fatto un discreto lavoro quindi non smonteremo nulla di ciò che di positivo è stato realizzato, lavorerò per rendere ancora più efficaci le politiche di controllo, di allontanamento, di espulsione. Se qualcuno ha fatto qualcosa di utile e intelligente per il mio Paese anche se indossava una diversa maglietta sarebbe sciocco non ...