Salvini | «Meno tasse a chi paga di più» E poi | «Cie chiusi | basta migranti in giro»

Salvini : "E' giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse" | Scoppia la polemica : La replica del vicepremier: "Non ho mai detto quella frase, ma che se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più"

Salvini : «I centri saranno chiusi - basta migranti a spasso per le città. Meno tasse ai ricchi» : Comparto tasse e problema immigrazione. Matteo Salvini è tornato anche oggi sui temi che hanno caratterizzato la sua campagna elettorale. «È giusto che chi guadagna di più...

Salvini : “Flat tax? Tutti paghino meno tasse!”/ “Più soldi nelle tasche di italiani ricchi e poveri" : Matteo Salvini difende la flat tax: "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, non è iniqua ma può aiutare Tutti". Ira del Pd che attacca "la Lega cambia la trama di Robin Hood"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:02:00 GMT)

Salvini - flat tax per pagare tutti meno : Così il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha precisato la scelta politica che è alla base della flat tax. "Chiunque deve pagare una lira in meno - ha detto alla Camera - poi anche ...

Salvini - flat tax per pagare tutti meno : ANSA, - ROMA, 6 GIU - "L'obiettivo è aiutare tutti e che tutti paghino meno: chi guadagna di meno e chi guadagna di più". Così il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha precisato la ...

Salvini : “FLAT TAX? CHI GUADAGNA DI PIU' PAGHI MENO TASSE”/ Pd all'attacco - Martina : "Daremo battaglia" : Matteo SALVINI difende la flat tax: "è giusto che chi GUADAGNA di più PAGHI MENO tasse, non è iniqua ma può aiutare tutti". Ira del Pd che attacca "la Lega cambia la trama di Robin Hood"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:47:00 GMT)

Salvini : «Meno tasse a chi paga di più» : Il ministro dell’Interno torna a parlare della futura riforma fiscale, di pensioni e migranti. Intanto il segretario generale Stoltenberg risponde alle intenzioni del neonato governo sul dialogo con la Russia|

Meno tasse per i ricchi? Cos’ha detto davvero Salvini e che senso ha : Con la flat tax “ci guadagnano tutti”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha risposto a ‘Radio Anch’io’ a chi gli chiedeva se la riforma fiscale ipotizzata nel contratto fosse iniqua. “Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più – ha aggiunto il ministro ...

Governo - Salvini : 'E' giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse' - Scoppia la polemica : Un discorso che suggerisce il tanto criticato principio secondo cui è bene che i ricchi paghino meno tasse perché, avendo più mezzi, investono di più e rimettono in moto l'economia del Paese. La ...

Salvini sulla Flat tax : «Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse» : «È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più... L'importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di...

Salvini : “Flat tax? Chi guadagna di più paghi meno tasse”/ Pd - “la Lega cambia la trama di Robin Hood” : Matteo Salvini difende la flat tax: "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, non è iniqua ma può aiutare tutti". Ira del Pd che attacca "la Lega cambia la trama di Robin Hood"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:43:00 GMT)

Salvini spinge per la flat tax : "È giusto che i ricchi paghino meno tasse" : "È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più...". Matteo Salvini non ha alcun dubbio sulla flat tax. "L'importante - mette in guardia parlando ai microfoni di Radio Anch'io su Radio1 - è che ci guadagnino tutti"."Alla flat tax ci si lavora già in queste settimane". Ieri, parlando con i cronisti in Senato dopo il discorso di Giuseppe Conte a Palazzo Madama, Salvini ha confermato l'impegno del governo a fare ...

Flat tax - Salvini : chi guadagna di più deve pagare meno tasse : Perché il problema del nostro paese 'è che le esportazioni vanno bene grazie ai nostri eroici imprenditori, che nonostante tutto e tutti tengono alto il made in Italy nel mondo, ma devono tornare a ...

Flat tax - Matteo Salvini : "Chi guadagna di più deve pagare meno tasse" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io su Radio Rai 1 e, a domanda diretta, ha fornito qualche precisazione sulla discussa Flat tax che il centrodestra sosteneva da tempo e che è stata inserita nel contratto di governo firmato insieme al Movimento 5 Stelle.Le parole di Salvini sono piuttosto chiare:È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più. L'importante è ...