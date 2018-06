Salvini | Mamma resti mamma e papà papà

Salvini : “Governo non entra in camera da letto - ma bambino ha diritto a una mamma e un papà” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare delle famiglie omosessuali dopo le polemiche sul ministro della Famiglia Lorenzo Fontana e prende nuovamente posizione sul tema: "Il governo non entra nella camera da letto, ma un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papà, non il genitore 1,2 o 3".Continua a leggere