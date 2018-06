Salvini | Legge Fornero? La smonteremo pezzetto per pezzetto

Balotelli : "Io italiano solo a 18 anni - la legge va cambiata". Salvini lo gela : "No ius soli" : "Io sono nato in Italia, ho vissuto in Italia, e non sono mai stato purtroppo in Africa, avevo studiato in Italia e il fatto di non esser considerato italiano fino a 18 anni ha rappresentato la parte peggiore della mia vita. E...

La gaffe di Salvini : si fa fotografare in aereo con un documento riservato (che si legge) : Sui social appaiono una serie di fotografie del neo-ministro degli Interni, Matteo Salvini, intento a leggere un documento riservato inviatogli dal capo della Polizia Franco Gabrielli. Il Pd attacca: "L’esordio di Matteo Salvini da ministro dell’Interno è davvero da dimenticare: con la sua mania di farsi fotografare per avere qualche click in più sui social ha addirittura reso pubblici documenti riservati del Viminale. Un pressappochismo mai ...

Matteo Salvini : "Nessuno toccherà le unioni civili e la legge sull'aborto" : I neo-ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno monopolizzando le prime pagine dei quotidiani con le loro partecipazioni ad eventi e manifestazioni, ma anche con interviste e dichiarazioni rilasciate alla stampa. In carica da appena quattro giorni, i due vicepresidenti del Consiglio sono riusciti ad assicurarsi una copertura continua e Matteo Salvini, nel giorno in cui tornerà a lavoro al Ministero dell'Interno, ha deciso di rilasciare ...

Pensioni - Salvini : 'Via la legge Fornero' - ultime notizie di oggi 3 giugno Video : Con il nuovo Governo giallo-verde guidato dal premier Giuseppe Conti non ci dovrebbero essere più dubbi: la riforma Pensioni targata Fornero sara' superata, arriveranno la soluzione Quota 100 e la proroga di Opzione donna. E’ quanto vanno ripetendo in queste ore, anche nel tour elettorale siciliano oltre che in vari Video su Facebook, sia il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, sia il ...

SPILLO/ Flat tax - Legge Fornero e i 'rebus' da sciogliere per Salvini : Ora che il Governo Lega-M5s è realtà, resta da capire come trasformare le promesse in provvedimenti concreti. Un dilemma è già pronto per Salvini.

Lorenzo Fontana - "Governo non cambierà legge Unioni civili"/ Salvini : non è nel Contratto di governo : Lorenzo Fontana, "governo non cambierà legge Unioni civili": il neo ministro alla Disabilità e alla Famiglia ha parlato degli obiettivi di Lega e M5s.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:36:00 GMT)

Governo - Conte accetta l’incarico e legge la lista dei ministri : “Mi affiancheranno Di Maio e Salvini”. Ci sono anche Toninelli e Costa : Il premier incaricato Giuseppe Conte legge la lista dei ministri al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Mi affiancheranno Di Maio e Salvini. Poi ci sono Riccardo Fraccaro, Giulia Bongiorno, Erika Stefani, Barbara Lezzi, Lorenzo Fontana, Paolo Savona, Enzo Moavero Milanesi, Alfonso Bonafede, Elisabetta Trenta, Giovanni Tria, Gian Marco Centinaio, Sergio Costa, Danilo Toninelli, Marco Bussetti, ...

Salvini : ‘superamento Legge Fornero e quota 100 a tutti i costi’ : Matteo Salvini vuole a tutti costi l’introduzione di quota 100 e l’abrogazione della Legge Fornero. Nelle ultime ore la strategia della Lega e del Movimento 5 Stelle è sostanzialmente cambiata. Non più muro contro muro e richieste di impeachment ma collaborazione. Tutto nel tentativo di fare ciò che era stato promesso in campagna elettorale e […] L'articolo Salvini: ‘superamento Legge Fornero e quota 100 a tutti i ...

Governo : Salvini - modifica legge elettorale? Serve Parlamento per farla : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Certo, ma ci vuole un Parlamento che lo faccia”. Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì a chi gli chiede se sarebbe d’accordo a modificare la legge elettorale introducendo un premio di maggioranza. Per questo, ha aggiunto, occorre che parta il lavoro delle commissioni. L'articolo Governo: Salvini, modifica legge elettorale? Serve Parlamento per farla sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Salvini - l'ultima proposta : "Una legge per elezione diretta Capo dello Stato" : La decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di non nominare l'economista Paolo Savona ministro dell'Economia come richiesto da Lega e M5s ha fatto scattare la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte. Salvini scende in piazza Una scelta che ha creato discussioni e polemiche. Mattarella è stato ...

Cottarelli : legge di bilancio e poi elezioniDi Maio : sabato tutti in piazza a RomaSalvini : Mattarella riporta il Pd al governo : L'economista promette tempi stretti per il suo esecutivo tecnico. Da capire quale maggioranza lo sosterrà in Parlamento. Mobiltazione di Carroccio e pentastellati, divisi però sull'eventuale richiesta di impeachment.