Salvini | ' La flat tax non è iniqua | ci guadagnano tutti'

Salvini : «Flat tax? Prima pace fiscale». In Italia liti per 50 miliardi : La Prima operazione del governo Conte? Sarà la pace fiscale. Parola del leader della Lega, vicepremier e ministro dell’Interno del neo governo giallo-verde. La tabella di marcia dell’esecutivo giallo-verde parte dalla chiudura delle liti fra Italiani e fisco...

Flat tax - Salvini conferma la linea di Bagnai : “Il cronoprogramma? Pace fiscale - imprese e dal prossimo anno anche le famiglie” : Il primo intervento è la Pace fiscale, il secondo intervento realizzabile fin da subito è sulle imprese e poi dall’anno prossimo, s’interverrà sulle famiglie, questo è il cronoprogramma”. Matteo Salvini chiude una giornata di voci e di polemiche tute interne alla Lega sulla Flat tax. Il Segretario della Lega sposa la linea Bagnai e boccia le parole di del senatore Armando Siri sulla promessa elettorale più importante della Lega ...

SPILLO/ Flat tax - Legge Fornero e i 'rebus' da sciogliere per Salvini : Ora che il Governo Lega-M5s è realtà, resta da capire come trasformare le promesse in provvedimenti concreti. Un dilemma è già pronto per Salvini.

SPILLO/ Flat tax - Legge Fornero e i "rebus" da sciogliere per Salvini : Ora che il Governo Lega-M5s è realtà, resta da capire come trasformare le promesse e gli slogan in provvedimenti concreti. Un dilemma è già pronto per Salvini. MAURO ARTIBANI(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 08:07:00 GMT)SPY FINANZA/ Gli Usa chiamano l'Europa alla ribellione contro la Germania, di M. BottarelliFINANZA/ La strada per “liberarsi” dalla guerra tra Usa e Germania, di M. Artibani

Armando Siri - chi è il guru economico di Salvini/ Il teorico della flat tax al 15% “alternativa” a Savona : Armando Siri, chi è il guru economico di Salvini. Il ritratto del teorico della flat tax al 15%, “alternativa” a Paolo Savona secondo quanto dichiarato da Luigi Di Maio.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:34:00 GMT)

"Flat tax in Italia può funzionare"/ Bloomberg e Wall Street Journal approvano la linea Salvini-Berlusconi : "La flat tax in Italia può funzionare", la proposta della Lega di Matteo Salvini incontra il parere favorevole di Bloomberg e del Wall Street Journal.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 13:28:00 GMT)

Flat tax - euro - debito - migranti. Cosa resta e cosa scompare nel contratto finale Di Maio-Salvini : L’accordo tra Cinque stelle e Lega ha più volte cambiato volto nell’arco di soli cinque giorni. Resistono gli annunci sulla «tassa piatta», gli assegni anti-povertà e la gestione dei migranti. Cambia quasi tutto il resto, a partire dal rapporto con la moneta unica...

Flat tax - euro - debito - migranti. Cosa resta e cosa scompare nel contratto finale Di Maio-Salvini : L’accordo tra Cinque stelle e Lega ha più volte cambiato volto nell’arco di soli cinque giorni. Resistono gli annunci sulla «tassa piatta», gli assegni anti-povertà e la gestione dei migranti. Cambia quasi tutto il resto, a partire dal rapporto con la moneta unica...

Flat tax - euro - debito - migranti. Cosa resta e cosa scompare nel contratto finale Di Maio-Salvini : L’accordo tra Cinque stelle e Lega ha più volte cambiato volto nell’arco di soli cinque giorni. Resistono gli annunci sulla «tassa piatta», gli assegni anti-povertà e la gestione dei migranti. Cambia quasi tutto il resto, a partire dal rapporto con la moneta unica...

Di Maio-Salvini : promesse mantenute. Ok a flat tax e reddito cittadinanza : Al fine di consentire il reinserimento del cittadino nel mondo del lavoro, l'erogazione del reddito di cittadinanza presuppone un impegno attivo del beneficiario che dovrà aderire alle offerte di ...

M5S-Lega trattano su flat tax. Di Maio : stiamo scrivendo la storia. Salvini : 'Stasera nome del premier' : La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica. La questione ...

M5S-Lega trattano su flat tax. Di Maio : stiamo scrivendo la storia. Salvini : 'Stasera nome del premier' : La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica. La questione ...

M5S e Lega trattano sulla flat tax - al via nuovo vertice Salvini-Di Maio : La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica.

Governo M5S-Lega - intesa su flat tax - immigrati e sicurezza. Salvini : rivedere trattati Ue : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo legge Fornero e reddito di cittadinanza, temi che saranno affrontati domenica insieme a lavoro e salario minimo. Il leader del Carroccio: «Abbiamo parlato anche di ...