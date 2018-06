Salvini in Europa a mani vuote | nessuna proposta italiana per riformare Dublino al

Ue : Salvini - torneremo a Europa divisa tra chi ascolta popoli e chi mercati : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – ‘Alle prossime elezioni europee noi del centrodestra andremo separati perché ognuno ha il suo simbolo. Ma il bello è che si smonterà l’inciucio tra democristiani e socialisti e torneremo a un’Europa divisa tra chi ascolta i popoli e chi ascolta i mercati”. Così Matteo Salvini, ministro dell’interno, ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1. L'articolo Ue: Salvini, torneremo ...

Immigrati - riforma del regolamento di Dublino : scontro in Europa. Salvini : vogliono fregarci : ... alla riunione informale Affari interni di Innsbruck, a settembre , durante la presidenza austriaca, , 'annuncerò qualcosa come un piccola rivoluzione copernicana ' sulla politica di asilo. Lo ha ...

Giuseppe Conte ridimensiona Matteo Salvini : “Europa casa nostra” : Il governo carioca in queste ore va in aula per la fiducia praticamente scontata. Ma la fragile alleanza si regge

Europa frantumata al vertice sui migranti. Dopo il no di Salvini - frena anche Berlino : Oltre al no dell'Italia annunciato ieri dal neoministro dell'Interno Matteo Salvini, la riforma del sistema di asilo europeo (ossia del trattato di Dubino) di cui si discute oggi in Lussemburgo non piace neanche alla Germania. Il clima è riassunto in una battuta del ministro degli Esteri del Lussemburgo: "Per Pasqua avremo un compromesso" sulla riforma del regolamento di Dublino "ma non so ancora in quale anno", ha ironizzato Jean ...

Scontro con la Tunisia - in Europa con Orban. Nasce l'Ostpolitik di Matteo Salvini : Il governo Conte non si è ancora presentato alle Camere che già la sua politica estera registra un sussulto: Matteo Salvini provoca le ire della Tunisia accusandola di esportazione, per mezzo dei flussi migratori, di galeotti. Parole che non piacciono al paese considerato il risultato migliore delle primavere arabe, fattore di stabilità in tutta la turbolenta sponda sud del Mediterraneo. Ambasciatore italiano convocato, ...

Immigrazione - Salvini : “Assieme a Viktor Orban cambieremo questa Europa” : “Per questo governo c’è tanto apprezzamento all’estero” e per testimoniarlo, Matteo Salvini, vicepremier, ministro dell’Interno e segretario della Lega, dal palco elettorale di Fiumicino ,rivela: “Oggi ho avuto una telefonata una telefonata lunga e cordiale con Viktor Orban con cui lavoreremo per cambiare questa Europa“. Poi Salvini annuncia il suo No alla modifica del Trattato di Dublino: ...

E Salvini si schiera con Orban : “Insieme cambieremo l’Europa” : Matteo Salvini oggi non sarà presente al vertice europeo dei ministri dell’Interno che dovrà discutere della modifica del regolamento di Dublino. Il responsabile del Viminale sarà impegnato al Senato per il voto di fiducia a governo e ha incaricato l’ambasciatore italiano in Europa, Maurizio Massari e il prefetto Gerarda Pantalone, che guida il dip...

Nasce l'asse Salvini-Orban : "Così cambieremo l'Europa" : Matteo Salvini e Viktor Orban . I due leader definiti 'populisti' oggi si sono sentiti al telefono. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno da un comizio a Fiumicino. Per Salvini il governo ...

Salvini da Fiumicino : “Mi ha telefonato Orban - insieme a lui cambieremo le regole di questa Europa” : Era a Fiumicino per sostenere alle comunali il candidato leghista William De Vecchis, ma da ministro dell’Interno ha parlato anche di altro, in primis di migranti e di Europa. “Oggi ho avuto una telefonata cordiale con il primo ministro ungherese Viktor Orban: lavoreremo per cambiare le regole di questa Unione europea” ha detto il segretario della Lega nel comizio elettorale sul litorale romano. La prima prova è già fissata: ...

Migranti - Salvini : «L'Europa ci aiuti o sceglieremo altre vie Minniti ha fatto un discreto lavoro» : L'economia italiana avrebbe solo da guadagnare da buoni rapporti con la Russia. Il nemico in questo momento è il terrorismo islamico, non l'espansionismo della Russia', ha poi sottolineato Salvini, ...

Migranti - Salvini : «L’Europa aiuti - o sceglieremo altre vie»| : Le parole del ministro dell’Interno in un tweet, mentre su Minniti, suo predecessore, ha detto che «ha lavorato discretamente» |

Giorgio Napolitano - la lettera al Senato per Di Maio e Salvini : 'Il governo non deve ingannare l'Europa' : Attraverso una lettera alla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, Re Giorgio non ha resistito alla tentazione di dire la sua sulla situazione politica e naturalmente il suo giudizio su ...

Matteo Salvini : "O l'Europa ci dà una mano o altre vie" : Poco dopo l'intervista concessa stamattina a RTL 102.5, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha condiviso su Facebook e Twitter l'intervista rilasciata al TG1, sempre stamattina, ribadendo per l'ennesima volta la propria posizione sui flussi migratori:Occorre BUONSENSO. Quello degli sbarchi e dell’accoglienza di centinaia di migliaia di “non profughi” non può continuare ad essere un problema solo Italiano. O l’Europa ci dà una mano a ...