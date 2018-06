Salvini | impegno sacro smontare Fornero

Salvini : smonteremo l.Fornero pezzetto a pezzetto - è impegno sacro : Roma, 6 giu. , askanews, Sulla legge Fornero 'l' impegno è sacro , la smonteremo pezzetto per pezzetto ': così Matteo Salvini a Radio anch'io. Il fatto che il neopremier Giuseppe Conte non abbia citato ...

Il debutto di Salvini da ministro : "Il mio impegno per la sicurezza" : Matteo Salvini decide di salutare il nuovo governo gialloverde dalla piazza di Sondrio. Il neo vicepremier incaricato e il neo ministro degli Interni che giurerà domani alle 16:00 al Colle spiega qual è la sua agenda per il Viminale: "Sono felice di fare il primo intervento da quasi ministro. Il mio impegno riguarderà la sicurezza di 60 milioni di italiani. Non vi nascondo che a casa loro sarà una delle nostre priorità. Quindi porte aperte in ...