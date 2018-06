Salvini | “Gli immigrati regolari che rispettano la nostra cultura sono benvenuti | gli

Governo - il supporter leghista intercetta Di Maio : “Gli elettori vogliono le elezioni. Salvini lo sa” : Nel corso della consueta passeggiata dalla Camera al ristorante dove pranza abitualmente, il capo politico del M5S Luigi Di Maio è stato intercetta to da un cittadino, che gli ha rivolto un appello: “Gli elettori vogliono le elezioni. Non possiamo darti il paese in mano”. L'articolo Governo , il supporter leghista intercetta Di Maio : “Gli elettori vogliono le elezioni. Salvini lo sa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Salvini : “Gli accordi un tanto al chilo non fanno per noi. O si comincia o ci si saluta” : “Io sono appassionato al toto cose e non al toto ministri“. Lo ha detto Matteo Salvini al Quirinale. “Non vogliamo prendere in giro il presidente e gli italiani perché ancora su qualche punto importante, ci sono visioni diverse. Gli accordi un tanto al chilo non fanno per noi, speriamo di vederci presto, o si comincia o perché ci si saluta”. L'articolo Governo, Salvini: “Gli accordi un tanto al chilo non fanno per ...