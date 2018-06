Governo - Salvini : 'E' giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse' - Scoppia la polemica : Un discorso che suggerisce il tanto criticato principio secondo cui è bene che i ricchi paghino meno tasse perché, avendo più mezzi, investono di più e rimettono in moto l'economia del Paese. La ...

Salvini sulla Flat tax : «Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse» : «È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più... L'importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di...

Salvini spinge per la flat tax : "È giusto che i ricchi paghino meno tasse" : "È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più...". Matteo Salvini non ha alcun dubbio sulla flat tax. "L'importante - mette in guardia parlando ai microfoni di Radio Anch'io su Radio1 - è che ci guadagnino tutti"."Alla flat tax ci si lavora già in queste settimane". Ieri, parlando con i cronisti in Senato dopo il discorso di Giuseppe Conte a Palazzo Madama, Salvini ha confermato l'impegno del governo a fare ...

Salvini e le tasse : “È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse” : «È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più. L’importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di più, risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più, e crea lavoro in più. Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. Il nostro obiettivo è che tutti riescano...

Flat tax - Salvini : “Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse” : Matteo Salvini, intervenuto su Radio anch'io, spiega il perché della Flat tax: "Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più". .Continua a leggere

Salvini sulla Flat tax : «Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse» : «È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più... L'importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di...

Salvini : «Meno tasse ai ricchi? Giusto» E lancia ‘spiagge sicure’ contro gli abusivi : Il ministro dell’Interno a «Radio anch’io»: «Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più». E poi aggiunge: «Stiamo preparando un dossier Spiagge Sicure sugli ambulanti abusivi»

Salvini sulla Flat tax : 'Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse' : 'È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più... L'importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di più, risparmia di più, reinveste di più, assume un ...

Matteo Salvini : "Con la flat tax benefici a tutti. Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse" : Con la flat tax "ci guadagnano tutti". A dirlo è il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha risposto così a "Radio Anch'io" a chi gli chiedeva se la riforma fiscale ipotizzata nel contratto fosse iniqua e consentisse maggiori guadagni ai ricchi."Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una ...

Salvini sulla Flat tax : «Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse» : «È giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più... L'importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di...

Flat tax - Salvini : “Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse perché spende e investe di più” : “E’ giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. perché spende e investe di più”. Il neo ministro dell’Interno Matteo Salvini riconosce che, a regime, il risultato della “Flat tax a due aliquote” prevista dal contratto di governo Lega–M5s sarà favorire chi ha redditi più elevati, come hanno rilevato diversi osservatori. Ma rivendica: “L’importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di ...

Italia - Balotelli : '18 anni da non italiano è stato ingiusto. Il mio futuro? Lo sa Salvini' : Un tema che è ritornato prepotente anche nel calcio, in particolare dopo quello striscione a sfondo razzista esposto a San Gallo durante Italia-Francia e stigmatizzato da Mario Balotelli attraverso il ...

Quirinale - i ministri hanno giurato al via il governo Conte. Salvini 'Savona al posto giusto per ricontrattare regole Ue' : E sulla stretta di Milano con il capo dello Stato che si è opposto alla sua nomina all'Economia. 'Grazie presidente', dice Savona quasi sussurrando prima di allontanarsi per tornare al proprio posto. ...

Il commissario Ue Oettinger : «I mercati insegneranno all'Italia a votare giusto». Salvini : senza vergogna. Pd : offensivo : Prova ne siano anche le parole pronunciate in queste ore da un altro commissario Ue, quello all'economia, Pierre Moscovici. «Gli italiani hanno il destino nelle loro mani - ha premesso Moscovici - e ...