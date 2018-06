Salvini conferma Gabrielli capo della polizia «Controlli severi sulle coop

Flat tax - Salvini conferma la linea di Bagnai : “Il cronoprogramma? Pace fiscale - imprese e dal prossimo anno anche le famiglie” : Il primo intervento è la Pace fiscale, il secondo intervento realizzabile fin da subito è sulle imprese e poi dall’anno prossimo, s’interverrà sulle famiglie, questo è il cronoprogramma”. Matteo Salvini chiude una giornata di voci e di polemiche tute interne alla Lega sulla Flat tax. Il Segretario della Lega sposa la linea Bagnai e boccia le parole di del senatore Armando Siri sulla promessa elettorale più importante della Lega ...

Salvini conferma nome Paolo Savona a Economia : ai tavoli europei non per sfasciare ma ricostruire : Matteo Salvini conferma che l'economista Paolo Savona è il ministro designato da Lega e M5S per l'Economia.

Giuseppe Conte - Sergio Mattarella telefona a Salvini e Di Maio per avere l'ultima conferma : Prima di convocare Giuseppe Conte al Quirinale, Sergio Mattarella ha chiamato i due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sapere se confermavano la scelta del premier. Secondo ansa.it c'è stata ...

Governo : da Di Maio e Salvini confermata indicazione Conte a Mattarella : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, e della Lega, Matteo Salvini, su espressa domanda della Presidenza della Repubblica, hanno confermato la proposta di conferimento dell’incarico per la formazione del Governo al professor Giuseppe Conte. E’ quanto filtra dagli ambienti del Quirinale. L'articolo Governo: da Di Maio e Salvini confermata indicazione Conte a ...

Governo M5a-Lega - Conte convocato da Mattarella alle 17.30/ Salvini-Di Maio confermano premier : oggi incarico? : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:18:00 GMT)

Governo : da Di Maio e Salvini confermata indicazione Conte a Mattarella : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, e della Lega, Matteo Salvini, su espressa domanda della Presidenza della Repubblica, hanno confermato la proposta di conferimento dell’incarico per la formazione del Governo al professor Giuseppe Conte. E’ quanto filtra dagli ambienti del Quirinale. L'articolo Governo: da Di Maio e Salvini confermata indicazione Conte a ...

Governo M5s-Lega - Salvini conferma Conte come candidato premier : Giuseppe Conte rimane il candidato premier di M5s e Lega. Lo ha confermato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, spiegando che sono state accolte "le indicazioni degli amici Cinque stelle". Salvini ...

Salvini conferma Conte premier - Savona al Mef : Il leader leghista Matteo Salvini conferma che Giuseppe Conte resta candidato a presidente del consiglio e appoggia Paolo Savona nel ruolo di ministro dell'Economia.

CHI È GIUSEPPE CONTE/ Video : Di Maio - “è il candidato premier per Governo M5s-Lega”. Ma Salvini non conferma.. : Chi è GIUSEPPE CONTE, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia e con un passato a sinistra. «Il nome che abbiamo fatto al presidente della Repubblica è quello di GIUSEPPE CONTE che oltre ad essere un professionista di altissimo profilo è una persona che viene dalla periferia di questo Paese. E' cresciuto a San Giovanni Rotondo, si è fatto da solo. Si è battuto non solo per un ...

Direzione Pd - no a governi con Di Maio o Salvini. Passa la linea Renzi - Martina confermato a tempo La giornata in direzione pd : live : E' questa la linea politica emersa al termine della direzione del Pd al Nazareno , dove con un drammatico lavoro di mediazione è stata , per il momento?, evitata una nuova scissione interna e con un ...

Martina vede Fico : se M5s conferma no a Salvini Pd disponibile : Roma, 24 apr. , askanews, 'Abbiamo detto al presidente Fico che dopo 50 giorni di questa situazione che abbiamo tutti osservato e vissuto ovvero l'impossibilità e incapacità di arrivare a una proposta ...

Confermato lo scoop di Affari Di Maio e Salvini : accordo in tasca : "Il Movimento 5Stelle ha paura che Fratelli d’Italia decida di tenersi fuori da un possibile governo. Ci reclama sia per un pieno sostegno al governo che un possibile appoggio esterno. Temono il nostro rifiuto casomai". Le parole di Guido Crosetto, ex sottosegretario alla Difesa nel governo Berlusconi e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia confermano lo scenario che si è delineato ...

Confermato lo scoop di Affari Di Maio e Salvini : accordo in tasca "Triste per la lenta agonia di Silvio" : "Il Movimento 5Stelle ha paura che Fratelli d’Italia decida di tenersi fuori da un possibile governo. Ci reclama sia per un pieno sostegno al governo che un possibile appoggio esterno. Temono il nostro rifiuto casomai". Le parole di Guido Crosetto, ex sottosegretario alla Difesa nel governo Berlusconi e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia confermano lo scenario che si è delineato ...

Crosetto conferma lo scoop di Affari Di Maio e Salvini : accordo in tasca E parla della "lenta agonia di Silvio" : "Il Movimento 5Stelle ha paura che Fratelli d’Italia decida di tenersi fuori da un possibile governo. Ci reclama sia per un pieno sostegno al governo che un possibile appoggio esterno. Temono il nostro rifiuto casomai". Le parole di Guido Crosetto, ex sottosegretario alla Difesa nel governo Berlusconi e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia confermano lo scenario che si è delineato ...