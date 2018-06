Salvare il mare | Costa Crociere in prima linea A bordo della Fascinosa per l' evento

FOTO – Tour de France 2018 : maglia speciale per il Team Sky. “Un mare da Salvare” : Cambio di divisa per il Team Sky in vista dell’attesissimo Tour de France 2018. La compagine di Chris Froome, sicuramente una delle favorite per la conquista della maglia Gialla finale, ha aderito alla campagna Sky Ocean Rescue (in Italia chiamata “Un mare da salvare“). Un messaggio sociale, per, come scritto da Spaziociclismo, sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo l’utilizzo della plastica non riciclata da tutti gli imballaggi, in ...

Focus : l'Europa sta cercando di Salvare il mare dai rifiuti di plastica - : In tutto il mondo, anche in Europa, viene utilizzata una quantità enorme di plastica, che poi viene buttata, spiega il quotidiano. Solo in Europa ogni anno si producono 26 milioni di tonnellate di ...

'Un mare da Salvare' : in spiaggia c'è anche la sciatrice azzurra Marta Bassino : Il 27 ottobre è lontano. In attesa che si inauguri la nuova stagione di Coppa del Mondo di sci alpino, la giovane piemontese Marta - che fa parte dello Sky Sports Scholarships , progetto che supporta le potenzialità degli atleti europei più promettenti, aiutandoli a raggiungere i ...

Un mare da Salvare - lo scioglimento dei ghiacci nei fiordi dell'Artico - : I ghiacciai del continente polare sono sempre più in ritirata. Sky TG24 è andata a Ny Alesund, cittadella scientifica in Norvegia dove i ricercatori di tutto il mondo studiano i cambiamenti climatici. Tra questi anche la base artica italiana del Cnr. LO SPECIALE - FOTO

Michetta gigante per Salvare il mare a Milano Food City : Una “Michetta gigante” è comparsa nel cuore di Milano, in Piazza XXV Aprile, a due passi da Corso Como, nell’ambito delle iniziative per la Milano Food City. Si tratta di un’installazione realizzata con la campagna “Sky Un mare da salvare” con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini milanesi a minimizzare l’utilizzo di plastica monouso, di impegnarsi per una corretta raccolta differenziata e di ...