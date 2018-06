Salute - un italiano su dieci si indebita per curarsi : 7 milioni di italiani si indebitano per curarsi . La spesa sanitaria privata continua a lievitare, raggiungendo nel 2017 40 miliardi di euro , +2,9%, con un aumento medio tra il 2013 e il 2017 pari al ...

Il movimento fa bene alla Salute dei neuroni : lo studio italiano : Dal cervello ai muscoli e viceversa. Sui benefici del movimento per il corpo e per la mente stuoli di ricercatori hanno scritto capitoli e capitoli di letteratura scientifica. Ma questo legame è ancora più profondo di quanto si pensi. Lo suggerisce uno studio coordinato dall’università degli Studi di Milano, che esplora il contributo che il movimento può dare alla salute dei neuroni. E mostra come la salute neurologica possa dipendere ...

Salute : via a trial clinico italiano di un nuovo farmaco contro la Sla : L’IRCCS Istituto di Ricerche farmacologiche “Mario Negri” e l’AOU Maggiore della Carita’ di Novara (centro CRESLA) hanno avviato la sperimentazione clinica di un nuovo farmaco per la terapia della sclerosi laterale amiotrofica (Sla), che verra’ effettuata in 18 centri italiani e uno straniero (MGH Boston). Lo studio, in Italia, si svolge nei centri Sla di Novara, Milano, Siena, Modena, Genova, Bari, Tricase, ...

Salute : studio italiano trova possibile cura contro rara distrofia : Individuata una potenziale strategia farmacologica per la sarcoglicanopatia, una patologia che appartiene al gruppo delle distrofie muscolari dei cingoli: si tratta di una rara malattia genetica caratterizzata da debolezza muscolare e che interessa i muscoli del cingolo pelvico e del cingolo scapolare. Lo studio, condotto dal gruppo di ricerca guidato dalla professoressa Doriana Sandonà, dell’università di Padova, finanziato da Fondazione ...

Parte “il Giro della Salute” : il Centro Diagnostico Italiano al Giro d’Italia : Il Centro Diagnostico Italiano seguirà per il secondo anno la carovana del 101° Giro d’Italia con il “Giro della salute“: dall’8 al 27 maggio un camper del CDI, adibito a poliambulatorio, offrirà la possibilità di eseguire gratuitamente il test salivare a risposta rapida per la diagnosi dell’epatite C (HCV) e la misurazione su sangue capillare dell’emoglobina glicata per lo screening del diabete, e della coagulazione per la diagnosi ...

Salute : mix di antiossidanti nella dieta del pugile italiano verso il mondiale : Nocciole, cacao scuro, miele e te’ verde. Questi sono gli ingredienti della miscela speciali di alimenti con elevato potere antiossidante. L’ha messa a punto Valerio Sanguigni, cardiologo e docente di Medicina interna all’Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata. E’ una dieta particolare, studiata per potenziare al massimo l’organismo in modo totalmente naturale, e che pare abbia contribuito al successo del ...