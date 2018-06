Salute | tumore al seno | il vademecum degli oncologi per prendere il sole

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 giugno 2018) L’estate è ormai prossima ed è tanta la voglia diil: il desiderio è lo stesso anche le tante donne operate dial. E’ possibile dunque godersi i raggi solari e fare un bel bagno in tutta sicurezza? La risposta è sì, come spiegano il professor Giuseppe Petrella, oncologo e docente ordinario di Chirurgia generale presso l’Università Tor Vergata di Roma, e il provider ECM 2506 Sanità in-Formazione, in collaborazione con Consulcesi Club in una guida in 5 punti. La prima raccomandazione è aspettare almeno sei mesi: grazie alle suture intradermiche con punti riassorbibili la qualità delle cicatrici post-intervento è migliorata moltissimo; ma se all’inizio la cicatrice è bianca dopo un mese diventa rossa perché c’è comunque un elemento irritativo. Meglio, quindi, aspettare almeno 180-360 giorni dall’operazione prima di esporsi al, proprio per evitare ...