Salute | pediatri italiani a convegno a Siracusa | invitato il Ministro Grillo

(Di mercoledì 6 giugno 2018) E’ davvero ricco di spunti interessanti il XXX Congresso Nazionale della Società Italiana dia Preventiva e Sociale, di scena da domani al 10 giugno prossimi a, nominata per l’occasione “Capitale dell’Infanzia 2018” e che lo storico Tito Livio definisce “La più bella e la più nobile tra le città greche”. Al Congresso è statoil nuovodella, On. Giulia. Oltre 100 i relatori e più di 700 gli esperti e gli Opinion Leader provenienti da tutta Italia e dall’estero che per quattro giorni si danno appuntamento nella città siciliana famosa in tutto il mondo per il suo meraviglioso Teatro greco e inserita nel 2005 dall’Unesco nella lista dei patrimoni dell’umanità. I massimi esperti delladel bambino si confrontano, tra l’altro, su tematiche di grande respiro scientifico e di importante “circuito” mediatico: dalle vitamine del ...