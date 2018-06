Salute | gene responsabile della leucemia causa anche rara sindrome

Salute globale. Nuove priorità : sessualità - fertilità e violenza di genere : I commissari hanno invitato i governi ad affrontare le barriere implicite nelle leggi, nelle politiche, nell'economia e nelle norme, e i valori sociali che fanno continuare la disuguaglianza di ...

Latte materno nei primi 1000 giorni? Può influire quanto la genetica sulla Salute di tutta la vita : “Le persone pensano che i geni siano tutto. In realtà l’ambiente in cui il neonato cresce nei primi 1.000 giorni di vita influenza in maniera decisiva il modo in cui i geni si comporteranno nel corso dell’esistenza”: lo ha affermato il professor Laurent Storme, capo del Dipartimento di Neonatologia dell’Ospedale universitario di Lille, nel corso del 13° Simposio Internazionale sull’Allattamento al Seno e sulla Lattazione di Medela, svoltosi gli ...

Allergene non dichiarato : Ministero della Salute richiama patatine Snack Fun : Un nuovo richiamo di prodotti alimentari è stato lanciato in queste ore dal Ministero della Salute in una nota pubblicata come al solito sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”.Continua a leggere

Salute : l’attività fisica aiuta il cuore anche se si ha un alto rischio genetico di malattie cardiache : Mantenersi in forma, anche se si è nati con un alto rischio genetico di sviluppare malattie cardiache, aiuta a mantenere il cuore in Salute, secondo un nuovo studio dei ricercatori della Stanford University School of Medicine. In uno dei più grandi studi osservazionali sull’attività fisica e le malattie cardiache, i ricercatori hanno esaminato i dati raccolti da quasi mezzo milione di persone nel database dell’UK Biobank. Hanno scoperto che le ...