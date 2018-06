Salone dell' Auto a Torino | attesi 700mila visitatori

Torino : al via il Salone dell'Auto - oltre 40 case presenti : Torino, 6 giu. , askanews, oltre 40 case automobilistiche, 700mila visitatori attesi, più di 30 meeting ed eventi dinamici di club e case automobilistiche e 1000 fra supercar e prototipi visibili al ...

Parco Valentino 2018 - C'è anche Quattroruote al Salone dell'Auto : Prende il via la quarta edizione del Salone dell'Auto di Torino, in calendario fino a domenica 10 giugno. Tante le novità per gli appassionati di motori: al Parco Valentino si potranno ammirare più di mille tra supercar, one-off, hypercar e un corollario di raduni, meeting, mostre ed eventi. L'ingresso è gratuito (dalle 10 alle 24 all'esposizione), previa registrazione con biglietto elettronico scaricabile dal sito della ...

Parco Valentino - Inaugurato il Salone dell'Auto a Torino : stata inaugurata questa mattina la quarta edizione del Parco Valentino, il Salone dellauto di Torino. Al taglio del nastro hanno presenziato, oltre al presidente della manifestazione Andrea Levy, il sindaco Chiara Appendino e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, fresco di nomina, Danilo Toninelli.Il ruolo di Torino. Il primo cittadino ha espresso gratitudine agli organizzatori e a tutti i partecipanti, che con la loro presenza ...

Salone dell'Auto a Torino al via : attesi 700mila visitatori - : Parte al Parco Valentino la quarta edizione dell'evento che si svolge nel capoluogo piemontese: sono più di 40 le case automobilistiche a esporre, oltre mille le supercar presenti. Sindaco Appendino: ...

Volvo al Salone dell’Auto di Torino 2018 : Dopo l’entusiasmante edizione 2017 con le attività legate alle celebrazioni dei 90 anni della Casa, Volvo torna al Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino 2018 parlando di modernità attraverso temi e prodotti che ne stanno decretando il successo in tutto il mondo. In esposizione permanente sullo stand Volvo per l’intera durata della rassegna ci sarà la […] L'articolo Volvo al Salone dell’Auto di Torino 2018 sembra essere il ...

Maserati al Salone dell’Auto Parco Valentino di Torino : L’azienda produttrice di automobili con sede a Bologna si ‘trasferisce’ a Torino per il Salone dell’Auto Maserati anche quest’anno sarà protagonista al Salone dell’Auto Parco Valentino che da oggi, 6 giugno, fino a domenica 10 giugno, animerà il centro della città di Torino. La quarta edizione dell’esposizione statica di auto lungo i viali dello splendido Parco della città della Mole, accoglierà un Maserati Levante e una ...

Svelata la Nuova Jeep® Renegade MY 19 al Salone dell’auto di Torino [GALLERY] : Il marchio Jeep svela la Nuova Renegade MY 19 al Salone dell’Auto di Torino Oggi, per la prima volta in Europa, il marchio Jeep svela la Nuova Renegade MY 19, che si presenta con numerose novità estetiche ma soprattutto con nuove motorizzazioni. A questo link sono disponibili le prime immagini del modello presentato in un contesto speciale, qual è il Salone dell’auto di Torino, ospitato nello spettacolare Parco del Valentino. Uno ...

Il Parco Valentino vetrina «green» dell'auto È il Salone di Torino : La sfilata di 300 supercar per le vie del centro è la dimostrazione di quanto l'intera città sia coinvolta, una partecipazione che nessun Salone in altre parti del mondo è in grado di raggiungere. ...

Parco Valentino - parte oggi il Salone dell’auto “democratico” e a cielo aperto : Si inaugura oggi, con la tradizionale passeggiata tra gli stand del neo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli e del sindaco di Torino Chiara Appendino, la quarta edizione del salone dell’auto di Parco Valentino. La kermesse, organizzata nell’omonimo giardino torinese, andrà avanti fino al 10 giugno e sarà aperta dalle ore 10 alle 24. 44 marchi espositori, più di 30 meeting ed eventi dinamici di club e case ...

Trenitalia - Salone dell'Auto di Torino : viaggi scontati del 30% per Frecce e Intercity : Teleborsa, - Buone notizie per i clienti Trenitalia appassionati delle quattro ruote che parteciperanno al Salone dell'Auto di Torino, ospitato al Parco Valentino dal 6 al 10 giugno , che potranno ...

Trenitalia - Salone dell'Auto di Torino : viaggi scontati del 30% per Frecce e Intercity : Buone notizie per i clienti Trenitalia appassionati delle quattro ruote che parteciperanno al Salone dell'Auto di Torino, ospitato al Parco Valentino dal 6 al 10 giugno , che potranno usufruire di una ...

Parco Valentino 2018 : cosa vedere al Salone dell'auto di Torino : Parco Valentino è pronto ad aprire i battenti dal 6 al 10 giugno per la quarta edizione, mostrando ancora la stoffa della Capitale dell’auto. Per l’evento open air 700 mila visitatori...

Volkswagen al Salone dell’Auto di Torino 2018 con l'intera T-Family : I crossover e i SUV della T-Family saranno i protagonisti dello stand Volkswagen alla edizione 2018 del Salone dell’Auto di Torino. Dal 6 al 10 giugno, T-Roc, Nuova Tiguan, Tiguan Allspace e Nuova...

Volvo al Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino 2018 : Volvo torna alla rassegna torinese puntando sulla nuova V60 station wagon, su XC40 Auto dell’Anno e sulle motorizzazioni ibride plug-in La presenza principale di Volvo alla rassegna del Parco Valentino punta sulla nuova Volvo V60 Station Wagon, l’auto che a pieno titolo raccoglie l’eredità della grandi Station Wagon che hanno fatto la storia del marchio: dalle 240 alle 740, dalle 850 alle V70. Si tratta di auto chiamate a un ruolo polivalente, ...