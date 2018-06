Safe | l' ex Dexter Morgan è su Netflix in una nuova serie tv

Michael C. Hall - da Dexter a Safe : “Mai fidarsi del vicinato” : Dopo aver dichiarato di volersi allontanare dalla serialità, Michael C Hall, pacato e sornione attore americano diventato una star del piccolo schermo grazie al cult Dexter, torna dal 10 maggio su Netflix con gli otto episodi della miniserie Safe. Hall ha accantonato i panni “dell’amichevole killer di quartiere” (così l’ambiguo maniaco Dexter Morgan amava definirsi) per diventare la vittima di un crimine perpetrato in una zona residenziale ...