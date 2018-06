Rugby – Antonio Rizzi è un nuovo giocatore del Benetton Rugby

sportfair

(Di mercoledì 6 giugno 2018)parla dopo il suo trasferimento al, ecco le parole del mediano di apertura ex del Petrarca“Sono onorato e fiero che mi sia stata data la grande opportunità di far parte del, è la squadra che tifo sin da bambino e per me è un sogno che si avvera poter indossare questa prestigiosa maglia. Non vedo l’ora di iniziare la pre-stagione e conoscere bene tutti i miei nuovi compagni di squadra”. Con queste prime dichiarazioni ilè lieto di annunciare, mediano di apertura proveniente dal Petrarca. Nato a Trieste il 5 gennaio 1998, alto 180 cm per 87 kg.è cresciuto nella LeonorsoUdine, per poi spostarsi a Mogliano con cui vince nella stagione 2015/2016 il titolo di Campione d’Italia Under 18. Nello stesso anno, da vice-capitano, partecipa all’Europeo Under 18 a Cardiff e al Sei Nazioni Under 20. ...