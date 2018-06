Ruba la pensione ad un anziano a Cava | denunciato 44enne | è caccia al complice

Disabile di 28 anni deRubata della pensione e picchiata dalla madre e dal fratello : La picchiavano per poi derubarla della pensione di invalidità. Per questo motivo madre e figlio sono stati arrestati con l'accusa di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e rapina ai danni della figlia Disabile di 28 anni. È successo a Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza.La ragazza è in cura in una struttura di Amantea. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata, nei primi giorni del mese ...