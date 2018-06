Roma | vandali distruggono fontane appena ripristinate Villa Doria Pamphilj

Roma - assalto ai cassonetti gialli tra vandali e ladri di vestiti : Sono tornati in strada con la loro forma squadrata e l'indistinguibile colore che fu: quel giallo-canarino che permette un loro riconoscimento a metri di distanza. Come degli abbagli tra il grigio ...

Roma - fontana sfregiata : è caccia ai vandali in bici. I carabinieri analizzano il video : Una fontana sfregiata, quella di piazza della Chiesa Nuova, e una città che ora chiede sicurezza. Per chi la vive ma anche per i monumenti che la rendono unica al mondo. Sono state infatti,...

Pelonzi : non possiamo accettare vandalismo su monumenti di Roma : Pelonzi: vandali vanno neutralizzati. Nostra città va amata e curata Roma – Di seguito la nota del capogruppo del PD in Campidoglio, Antongiulio Pelonzi. “E’ veramente sgradevole dover commentare episodi che nessuno di noi vorrebbe mai che accadessero. La nostra città va amata e curata e i vandali vanno neutralizzati. Ieri la Fontana della Terrina a piazza della Chiesa Nuova, quindi in pieno centro è stata sfregiata. La notte ...

Roma - vandali al Gianicolo : divelti i busti dei patrioti. FOTO : Roma, vandali al Gianicolo: divelti i busti dei patrioti. FOTO Nella notte tra il 13 e il 14 aprile vandalizzate le statue di Melchiorre Cartoni ed Enrico Guastalla. Danneggiati anche un segnale stradale e il vetro della bacheca all'ingresso della vicina ambasciata di Finlandia presso la Santa Sede Parole ...

Mobilitazione social/ La 'rivolta dei tulipani' : Roma sa resistere ai vandali : La vicenda del parco dei tulipani inaugurato a Prima Porta e subito maltrattato dai suoi visitatori ha offeso i Romani. Sui social network sono volate invettive contro gli incivili che hanno saputo ...

Roma - già devastato il nuovo parco dei tulipani/ Vandali e incivili all'opera : buttati 7000 esemplari : Vandali in azione al parco dei tulipani di Roma: a soli due giorni dall'apertura non si contano gli atti di civiltà e di Vandalismo da parte dei visitatori. L'appello dei gestori su Facebook(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:54:00 GMT)