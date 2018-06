Roma | prosegue nonostante polemiche stesura ‘asfalto magico’

romadailynews

(Di mercoledì 6 giugno 2018): oggi è il turno di via Capraia al Tufello– Continua a ritmi serrati ladel nuovo ‘asfalto magico’.lecosì il progetto di Margherita Gatta, assessora ai Lavori pubblici del Campidoglio. Dopo la stesa di ieri in VIII Municipio a via Galba, con le successive critiche dell’opposizione che parlavano di “strada già sgretolata il giorno dopo”, gli operai oggi sono al lavoro in III. L’altro Municipio oltre a Garbatella i cui elettori saranno chiamati al voto domenica. E’, infatti, il turno di via Capraia, nel quartiere Tufello, che è stata transennata nel tratto fra via Monte Croce e viale Jonio per permettere la posa del prodotto proveniente dagli Usa. Che non è asfalto ma, come ha spiegato Gatta, “una emulsione acquosa a base di gilsonite che rinsalda lo strato esistente prolungandone la ...