Roma | mostra la pistola al medico | parte un colpo e uccide paziente

Tutto su William Turner. Parla il curatore della mostra a Roma : ... il progetto richiede affettivamente un impegno economico considerevole che Dart Chiostro del Bramante ha affrontato nella convinzione che la cultura sia un investimento che fa quadrare l'economia, ...

Aperture straordinarie tutti i lunedì di giugno per la mostra su Canaletto a Roma : ... la Galleria Borghese e le Gallerie Nazionali d'arte Antica Palazzo Barberini di Roma , e da alcuni tra i più importanti musei del mondo, tra cui il Museo Pushkin di Mosca , il Jacquemart-André di ...

A Roma una mostra celebra il grande fumettista Andrea Pazienza a trent'anni dalla sua scomparsa : 'Con questo evento, che è al suo quarto anno di vita ci prefissiamo di far conoscere, ma non scoprire perché noi già la conosciamo, la marcata connotazione culturale del mondo del fumetto, con l'...

Falcone - la fiaccola a piazza Magione e i resti della CRoma in mostra : gli eventi a Palermo per l’anniversario della strage : Sono trascorsi ventisei anni da quel 23 maggio 1992 ma gli studenti e le scuole italiane non hanno smesso di fare memoria. Oggi come in quei giorni della strage di Capaci e dei funerali di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta a riversarsi per le strade di Palermo sono i ragazzi. Sono più di mille quelli attesi il 23 maggio alle otto al porto del capoluogo siciliano. Come ogni anno si sono dati ...

'Bambini nel tempo' - a Roma la mostra di Olmo Amato : ... non si trovassero spaesate ma avessero una più intima connessione con i posti che le accoglievano, volevo che fossero i luoghi stessi ad appartenere al loro mondo interiore". Francesca Capriccioli , ...

Utagawa Hiroshige - in mostra a Roma le sue visioni dal Giappone : Perchè è interessante Con le sue silografie policrome del Mondo Fluttuante, Hiroshige è conosciuto come il " maestro della pioggia e della neve ", celebre per le illustrazioni di paesaggi e vedute ...

Roma - al via il Festival del verde e paesaggio all'Auditorium Parco della Musica : cultura corsi e mestieri in mostra : Al via domani e fino a domenica 20, l'ottava edizione del Festival del verde e del paesaggio, sul giardino pensile dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Fiori, piante, giardini, paesaggi, ...

Birra Peroni - acqua e Roma : storia in mostra a Archivio di Stato : Roma, 16 mag. , askanews, Nel 1864, nata l'Italia da tre anni, la capitale era ancora Torino, ma il piccolo imprenditore sabaudo Francesco Peroni , famiglia di pastai del Novarese, già intravide il ...

Manolas : “la Roma ha dimostrato di essere forte e io felice di stare qui” : “Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, meritavamo di essere in finale di Champions League, peccato perché abbiamo sbagliato la prima partita. Il prossimo anno ci rifacciamo”. Lo ha detto il difensore della Roma, Kostas Manolas a Sky. “il gol con il Barcellona? Non me lo sono sognato la notte, ma spero di riavere altre notti come quella con il Barcellona”. Il greco ha poi parlato delle sue condizioni fisiche e ...

Mauro Biani : "La satira è rivoluzione. E queste 5 vignette su lavoro - immigrazione (e anche la Roma) lo dimostrano" : Una satira "rivoluzionaria", con toni pacati ma sempre provocatori, che si oppone a quella "reazionaria" che spesso si incontra sulla stampa italiana. Mauro Biani, storico vignettista de Il Manifesto, definisce così il suo lavoro, e la sua è, infatti, una satira che si sottrae all'idea di trasgressione, scegliendo la strada della critica. Così Biani analizza e smonta la realtà e ce la ripropone con un disegno dal ...

Mostra fotografica e multimediale fino al 2 settembre al Museo di Roma in Trastevere : In occasione del 50° anniversario del 1968 è stata allestita, al Museo di Roma in Trastevere, la grande Mostra fotografica

Roma - ottant'anni di Eur : una mostra ne racconta l'evoluzione : Roma, , askanews, - raccontare attraverso una mostra ottant'anni di architetture del quartiere Eur. Rimarrà aperta dal 4 al 31 maggio, presso l'Archivio Centrale dello Stato la mostra "ottant'anni di ...