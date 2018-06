romadailynews

: Dalla scorsa settimana il Ponte dell’Osa, importantissimo per chi si muove in automobile e con gli autobus nel Muni… - virginiaraggi : Dalla scorsa settimana il Ponte dell’Osa, importantissimo per chi si muove in automobile e con gli autobus nel Muni… - ItalianAirForce : Aspettando il #2giugno: per voi una galleria di immagini che raccontano alcuni momenti delle prove che si sono svol… - romadailynews : Roma: la scorsa stagione è già il passato, il mercato è il presente e i tifosi sognano il… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Dopo le ottime prestazioni dell’annata appena conclusa, Monchi è già al lavoro per consegnare a Di Francesco una squadra che possa tornare a dar battaglia in Champions League e a migliorare il terzo posto in campionato. La lotta per lo Scudetto è stata ben presto una corsa a due tra Napoli e Juventus, ma l’obiettivo dichiarato dallanello scorso campionato era la qualificazione alla Champions League, puntualmente raggiunta con due partite ancora da giocare. Già, la Champions League, il fiore all’occhiello della, quella che ha portato alla società nuovi sponsor, visibilità internazionale, prestigio e un buon ritorno economico. In vista del prossimoMonchi non dovrà affrontare la mannaia del Fair Play Finanziario a scadenza 30 Giugno, che l’anno scorso aveva portato alla cessione di Salah, l’uomo che ha precluso allala finale di Kiev. Il DS giallorosso ...