Roma | il super asfalto della Raggi ha già perso i pezzi

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Non c'è pace per Virginiae per le buche di. A circa 48 ore dalla stesura del nuovoa base di gilsonite dipinto dalla giunta comunale come la soluzione definitiva ai problemi del manto stradale, i Municipi III e VIII denunciano che l'ha già cominciato a decomporsi e rompersi in mille, con la formazione di crepe e la riemersione delle buche appena rattoppate.Via Galba, VIII Municipio di. Là dove c'era l', steso di fresco dai tecnici del Comune, ora c'è un mucchio di crepe. Non solo in via Galba, ma anche nelle altre stradecapitale dove la giuntaè intervenuta per sperimentare la gilsonite, descritta come "materiale innovativo per la protezione e il ripristino prestazionale del manto stradale, un'emulsione cationica colloidale, legante e sigillante. C'è un ma. Sarà pure un materiale rivoluzionario, ma non riesce a riparare le buche ...