ROMA | GUARDIA SPARA ‘PER ERRORE’ IN STUDIO MEDICO | UN MORTO Arrestato il vigilante

ROMA - guardia spara ‘per errore’ in studio medico : un morto/ Paziente in sala d’attesa colpito attraverso muro : Roma, guardia giurata spara per errore in uno studio medico durante una visita: morto un Paziente in sala d'atteso colpito dallo sparo di pistola attraverso il muro(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:08:00 GMT)

L'archeo-stazione/ Una scossa per i ROMAni da un'opera all'avanguardia : L'Italia ha sviluppato una capacità singolare nel settore culturale, ma anche in quello tecnologico e industriale. Il nostro Paese riesce a balzare in modo brusco da una condizione di arretratezza a ...

Rigenerazione urbana - ROMA Capitale – Soprintendenza Speciale di ROMA : nuove strategie per salvaguardia paesaggio urbano : salvaguardia del territorio e allo stesso tempo definizione degli strumenti adeguati alle necessità di una città come Roma. Ecco la strategia che si sta portando avanti nel Tavolo per la salvaguardia del paesaggio urbano avviato da Roma Capitale e dalla Soprintendenza Speciale, con il coinvolgimento della Sovrintendenza capitolina e del Co.Q.U.E. (Comitato per la Qualità […] L'articolo Rigenerazione urbana, Roma Capitale – Soprintendenza ...

ROMA - la fidanzata non può entrare alla visita in ospedale : sferra un pugno alla guardia giurata : Ha aggredito con un pugno una guardia giurata in un ospedale di Roma. Gli agenti del commissariato Torpignattara e Prenestino sono intervenuti dopo che era stata segnalata la presenza dell'uomo in ...

ROMA : Picchiarono guardia giurata - arrestati : Roma – Gli autori di una brutale aggressione sono stati assicurati alla giustizia dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati. L’aggressione era stat subita da una guardia giurata, un Romano di 44 anni, la mattina del 3 febbraio scorso, in via di Torrenova. A scatenare l’ira degli aggressori e’ stato un lieve tamponamento tra la loro auto e quella della vittima. La dinamica del ...