Roma è diventata il centro della politica mondiale dei sovranisti

“Coca Capitale” : come Roma è diventata una narco-città : “Coca Capitale”: come Roma è diventata una narco-città L’inchiesta delle Iene sul traffico di droga nella Capitale, trasformata dai clan nel centro di spaccio di tutta Italia. Continua a leggere

Bambina scrive poesia in dialetto Romanesco sulla sua dislessia : “Capolavoro”. A soli 10 anni commuove tutti. La mamma ha deciso di condividere il componimento sui social e in pochi minuti è diventata virale : Una poesia semplice, intensa, diventata virale in pochi giorni grazie all’orgoglio di mamma Giorgia, socia della sezione romana dell’Associazione Italiana dislessia. “Aurora – spiega Giorgia – voleva condividere questo successo con chi combatte tutti i giorni per i nostri diritti. Spera che la leggano soprattutto i bambini che prendono i giro i compagni dislessici”. La notizia è stata ripresa da tutti i ...