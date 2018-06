romadailynews

: Guardia giurata dal dottore: parte un colpo di pistola e muore paziente - LaStampa : Guardia giurata dal dottore: parte un colpo di pistola e muore paziente - romadailynews : Roma: dottore avrebbe chiesto a paziente di mostrargli pistola: Dalle prime indagini… - ninda1952 : RT @ultimenotizie: Stava aspettando che il dottore lo visitasse quando un colpo lo ha centrato alla testa. E' accaduto a #Roma, in uno stud… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018): colpo partito inavvertitamente-Dalle prime indagini risulta che il medico Paolo Episcopo,alla guardia giurata nella stazione della Metro B, Fabian Manzo, dila sua. Una Glock senza sicura e con il colpo in canna. Manzo l’estratto dalla fondina e impugnata, per poi premere inavvertitamente il grilletto. Uccidendo così Gaetano Randazzo, il pensionato di 68 anni che attendeva il suo turno nella sala d’attesa limitrofa alla stanza delle visite. Questa la dinamica dei fatti finora al vaglio secondo fonti vicine a chi indaga su quanto accaduto ieri pomeriggio nello studio medico in viale Palmiro Togliatti 1640, a Colli Aniene. Un dettaglio che non sposta le responsabilità che hanno portato all’arresto del vigilante che ora si trova nel carcereno di Regina Coeli. L'articolo...