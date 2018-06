Roland Garros 2018 | Kakà da idolo a tifoso di Cecchinato | ' Vai Ceck!'

Roland Garros 2018 : Simona Halep recupera un set ad Angelique Kerber e va in semifinale : Simona Halep mantiene ancora la possibilità di conquistare il suo primo Slam. La rumena ha sconfitto nei quarti di finale del Roland Garros 2018 la tedesca Angelique Kerber in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 dopo due ore e sedici minuti di gioco e si è qualificato per le semifinali in programma domani. Una bella vittoria della numero uno del mondo, che ha reagito dopo un inizio di partita molto contratto e ricco di tensione, dominando ...

Roland Garros - Cecchinato : "Sono diventato un giocatore vero" : A due giorni dalla semifinale con Dominic Thiem, Marco Cecchinato parla a ruota libera della sua vita e di come questa sia improvvisamente cambiata nell'arco di pochissimo tempo. 'Sono stati mio zio e ...

Roland Garros – Halep - rimonta rabbiosa! L’infortunio della Kerber fa il resto : la n° 1 vola in semifinale : Simona Halep accede alle semifinali del Roland Garros: la tennista numero 1 al mondo batte Angelique Kerber in rimonta Dopo 2 ore e 16 minuti di gioco, Simona Halep può alzare le braccia al cielo. La tennista numero 1 al mondo è uscita vincitrice da un match davvero complicato che l’ha vista superare Angelique Kerber, attualmente numero 12 WTA ma ex numero 1 al mondo nel 2017, al termine di una super rimonta. Dopo aver perso il primo set per 2-7 ...

Roland Garros - Marco Cecchinato : “Non ho dormito - ora penso alla semifinale. Da piccolo non ero forte ma…” : Marco Cecchinato è balzato agli onori delle cronache sportive (e non solo) dopo l’impresa confezionata al Roland Garros 2018 dove ha sconfitto Novak Djokovic qualificandosi alle semifinali del secondo Slam stagionale. Il tennista palermitano è ancora incredulo per quanto è riuscito a compiere sulla terra rossa di Parigi e racconta le sue emozioni ai microfoni di “Non è un paese per giovani” su Radio 2: “Non ho dormito ...

DIRETTA/ Roland Garros 2018 - Nadal Schwartzman (3-2) streaming video e tv : la Halep vola in semifinale : DIRETTA Roland Garros 2018, info streaming video e tv: si completano i quarti di finale a Parigi, impegnati i numeri 1 Rafa Nadal e Simona Halep contro, rispettivamente, Schwartzman e Kerber(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:18:00 GMT)

Tennis - Roland Garros - Cecchinato : 'Sono diventato un giocatore vero' : A due giorni dalla semifinale con Dominic Thiem, Marco Cecchinato parla a ruota libera della sua vita e di come questa sia improvvisamente cambiata nell'arco di pochissimo tempo. 'Sono stati mio zio e ...

Roland Garros – Il tennis si innamora di Cecchinato : mezzo milione di persone per il match contro Djokovic - è record su Eurosport : Tutti davanti alla tv per seguire il concitato finale della sfida tra Cecchinato e Djokovic: ascolti record su Eurosport per la vittoria del tennista palermitano Marco Cecchinato stabilisce un altro record. Il suo quarto di finale al Roland Garros contro Novak Djokovic in onda su Eurosport, fa segnare ascolti senza precedenti per una partita di un tennista italiano. La maratona di tre ore e mezza contro l’ex numero serbo è stata seguita su ...

Roland Garros - la Muguruza batte la Sharapova e va in semifinale : Garbine Muguruza supera senza problemi l'ostacolo Maria Sharapova e vola in semifinale al Roland Garros. La spagnola, numero 3 del mondo, ha sconfitto la russa per 6-2, 6-1 in un'ora e 10 minuti di ...

Roland Garros 2018 : Garbine Muguruza domina Maria Sharapova e vola in semifinale : E’ Garbine Muguruza a trionfare nel quarto di finale del tabellone femminile del Roland Garros 2018. La n.3 del ranking, vincitrice a Parigi due anni fa, ha dominato il match contro la russa Maria Sharapova (n.30 WTA), imponendosi 6-2 6-1 in 1 ora e 13 minuti di partita. Un match senza storia che ha un po’ deluso il pubblico del Philippe Chatrier, con un risultato mai in discussione. Seconda semifinale in carriera, dunque, per la ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : risultati 6 giugno. Nadal-Schwartzman e Del Potro-Cilic in tempo reale. Tutti gli aggiornamenti : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 , mercoledì 6 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di quello che succede sulla terra rossa di ...

Roland Garros - Sharapova out : la Muguruza massacra Masha ed approda in semifinale : Muguruza che vola in semifinale al Roland Garros dopo aver superato agevolmente la Sharapova in due set davvero poco combattuti Roland Garros, non c’è proprio stata partita tra Muguruza e Sharapova. Masha è stata eliminata ai quarti di finale dalla collega spagnola, con un netto 6-2 6-1 in poco più di un’ora, che non lascia spazio a repliche o scusanti. Quest’oggi la russa non è scesa in campo, distrutta dai colpi della ...

Roland Garros 2018 : scende in campo Nadal. Le partite dei quarti in diretta live : ... nel 2005 furono Guillermo Canas e Mariano Puerta, grazie a Juan Martin Del Potro , numero 6 Atp e quinta testa di serie, che sfiderà Marin Cilic , quarto giocatore del mondo e giustiziere del nostro ...

DIRETTA/ Roland Garros 2018 - Muguruza Sharapova (6-2 2-1) streaming video e tv : Kerber in vantaggio : DIRETTA Roland Garros 2018, info streaming video e tv: si completano i quarti di finale a Parigi, impegnati i numeri 1 Rafa Nadal e Simona Halep contro, rispettivamente, Schwartzman e Kerber(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:59:00 GMT)

Tennis - Roland Garros - Cecchinato : 'Non ho dormito granché...' : "Non ho dormito granché ma oggi riposo assoluto e poi penso alla semifinale. Ho ricevuto tantissimi messaggi ma ho potuto rispondere solo ai familiari. Quando finisce Parigi promesso rispondo a tutti".