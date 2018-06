Rock in Roma | da Roger Waters ai Killers | festival al via dal 20 giugno | ecco tutti gli

Hard Rock Cafe Roma presenta Martin Finnigan e i Rainband live : Giovedì 7 giugno Martin Finnigan e i Rainband sbarcano all’Hard Rock Cafe di Roma con un imperdibile live acustico. Amati dai fratelli Gallagher e da Paolo Nutini, I Rainband sono uno dei nomi di punta del Rock britannico contemporaneo. In Italia sono molto famosi anche per l’uscita del singolo “Rise Again”, omaggio a Marco Simoncelli, a sostegno della Fondazione dedicata al compianto pilota GP. Con “Rise Again” la Rainband ha contribuito a ...

BUGO : IL 28 MAGGIO ESCE IN VINILE “RockBUGO” - disponibile in anteprima al concerto del 23 maggio a Milano e a quello del 25 maggio a Roma : Sarà disponibile in VINILE da lunedì 28 maggio su www.unoday.it “RockBUGO”, il nuovo disco di BUGO che raccoglie i successi di 18 anni di carriera solista dell’artista, riarrangiati in chiave rock. RockBUGO – sua prima raccolta ufficiale e 9° lavoro in studio – nasce dall’esigenza del cantautore di spogliarsi dalle sovrastrutture musicali per tornare alle radici del suono, a un’attitudine primordiale ed essenziale, e di ripartire con una ...

Briga - british Rock alla romana : esce il nuovo singolo 'Che cosa ci siamo fatti' : Un british rock, ma tutto all'italiana. Anzi, alla romana. esce il nuovo singolo di Briga, 'Che cosa ci siamo fatti' , Honiro Label/ Sony Music, , che arriverà in radio e in digitale da venerdì 18 ...

Sfera Ebbasta : doppia data live con l'album Rockstar all'Orion di Roma : Un record, per il primo artista italiano che ne è entrato a far parte, grazie agli oltre otto milioni di riproduzioni dell'album, doppio platino, dalla celebre piattaforma di streaming. D'altra parte ...

Tutti gli ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma - anche Gianna Nannini nel cast del “Festival Rock” : Aggiornato il cast di ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma: Tutti i performer che martedì 1 Maggio, durante la Festa dei Lavoratori, saliranno sul prestigioso palco! Un ricco parterre di artisti che, durante la maratona televisiva in diretta su Rai 3, si alterneranno sul palco del Concerto del Primo Maggio: l'evento si svolge in Piazza San Giovanni a Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL. Sul palco del grande evento musicale, tanti ...

Il Rock romantico della Nannini al Palasele di Eboli : Mancano pochissime ore al concerto che Gianna Nannini terrà questa sera , alle 21, al Palasele di Eboli. La rocker arriva nella nostra provincia con il il suo 'Fenomenale Tour', dopo aver lasciato col ...

Mannarino a Rock in Roma per Apriti cielo – il gran finale : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Mannarino a Rock in Roma si esibirà il prossimo 25 luglio per il gran finale del tour 2018. Apriti cielo - il gran finale è il nome del grande evento di Mannarino a Rock in Roma, il prossimo 25 luglio presso l'Ippodromo delle Capannelle. Artista eclettico del panorama musicale nostrano, il cantautore torna in tour con L’Impero Crollerà che lo porterà ad esibirsi nei teatri italiani. Le location intime consentono a Mannarino di proporre al ...

Carl Brave x Franco126 a Rock in Roma a luglio - biglietti in prevendita su TicketOne : Carl Brave x Franco126 a Rock in Roma il prossimo 12 luglio. Oggi, lunedì 16 aprile, è stato annunciato il concerto in programma per il prossimo 12 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma in occasione della nuova edizione del Festival dedicato alla musica Rock. Carl Brave x Franco126 a Rock in Roma approdano dopo l'album d'esordio Polaroid, un grande successo decretato disco del 2017 da Rolling Stone e certificato disco d’oro per le ...

Gianna Nannini a Roma sul trono del Rock celebra il 3-0 sul Barcellona : video e scaletta di Fenomenale – Il Tour : Nonostante sia impossibilitata a muoversi e perfino a stare in piedi dopo l'incidente di Genova, Gianna Nannini a Roma con la tappa del suo Fenomenale - Il Tour ha confermato con la sua presenza scenica, per quanto ridimensionata dall'impedimento fisico, di essere la vera regina del rock italiano. Perfino da seduta, ovviamente sul suo trono da regina, riesce a catalizzare completamente l'attenzione su di sé e sulle sue canzoni, ad interagire ...

Giallini : "Roma - hai un De Rossi Rock". Germano : "Schick - comparsa costosa" : Io mi sono documentato bene sia sul mondo dei ricchi che su quello degli ultimi. Ho trovato grande energia in entrambe le situazioni". Anche per Germano è stata un'occasione di crescita? "Sia io che ...

Gianna Nannini - reazione Rock a Roma : Fenomenale tour, il 10 aprile ore 21, PALALOTTOMATICA piazzale dello Sport 1, Roma bigl. 29-75 euro su www.ticketone.it, info 024805731

Post Malone a Rock in Roma nel 2018 : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Post Malone a Rock in Roma nel 2018 per un unico concerto in programma in Italia quest'anno. La data è quella del 10 luglio prossimo, la location quella dell'Ippodromo delle Capannelle dove Post Malone a Rock in Roma si esibirà per la sua unica tappa nella penisola. I biglietti per assistere al concerto di Post Malone a Rock in Roma saranno disponibili in prevendita da venerdì 30 marzo alle ore 10.00 su RockinRoma.com e TicketOne.it, in ...