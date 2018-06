Rivoluzione a Miss America | «Mai più bikini»

Miss America abolisce il costume da bagno : Rivoluzione al concorso di bellezza : "Non vi giudicheremo più per il vostro aspetto esteriore", con queste parole Gretchen Carlson, presidente del concorso Miss America, ha annunciato la decisione di abolire l'...

