Ritorno all’aggiornamento per Huawei P20 e P20 Pro | le novità delle build di maggio

(Di mercoledì 6 giugno 2018) In rilascio perP20 e P20 Pro l'aggiornamento di, che si presenta molto più corposo del previsto, sforando perfino la soglia dei 3GB di dati da scaricare: EML-L09C432B128 e CLT-L29 8.1.0.128(C432), rispettivamente per ciascuno dei due modelli sopra menzionati. Partiamo dicendo che entrambe le versioni software risultano basate su Android 8.1 Oreo con EMUI 8.1, l'ultima versione concepita sia da Google, per quanto riguarda l'OS, che dal colosso cinese, per quel che concerne l'interfaccia proprietaria.Per il primo dispositivo il changelog appare più lungo, annoverando tra leil ricollocamento di HiCare nella schermata principale (prima giaceva nella cartella 'Strumenti'), il miglioramento della visualizzazione dell'UI nell'ambito di alcune applicazione, la risoluzione del disturbo 'Telefonate' e del problema di rinomina degli scatti appena catturati ('Galleria'), ...