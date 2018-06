Risultati playoff Serie B Diretta gol live score | andata semifinali | Cittadella

Risultati Serie B / Primo turno playoff : Cittadella e Venezia in semifinale! Eliminati Bari e Perugia : Risultati Serie B, Primo turno dei playoff: Cittadella (dopo i tempi supplementari) e Venezia (con vittoria netta) eliminano rispettivamente Bari e Perugia, guadagnando le semifinali(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 22:53:00 GMT)

Risultati playoff Serie C - il Cosenza è pazzesco : tutto facile per il Catania [FOTO] : 1/21 Davide Anastasi/LaPresse Anastas ...

Risultati playoff SERIE C/ Catania in semifinale con Cosenza e Siena - beffa atroce per la Reggiana! : RISULTATI PLAYOFF SERIE C: Catania, Cosenza, Reggiana e Sudtirol sono le quattro squadre che si qualificano per le semifinali, beffa atroce per la Reggiana eliminato all'ultimo secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 22:22:00 GMT)

Risultati playoff SERIE B / Diretta gol live score - 1^ turno : Cittadella in semifinale - si gioca al Penzo! : RISULTATI SERIE B: Diretta gol live score delle partite in programma oggi 3 giugno 2018. In campo per il primo turno preliminare dei play off del secondo campionato italiano.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 20:58:00 GMT)

Risultati playoff Serie C / Diretta gol live score : Sudtirol in semifinale - via alle altre sfide! (quarti) : Risultati playoff Serie C, Diretta gol live score delle partite di ritorno dei quarti, oggi domenica 3 giugno. Il Sudtirol è la prima semifinalista, in serata le altre tre partite(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Risultati playoff SERIE C/ Diretta gol live score - ritorno quarti : in campo al Druso! : RISULTATI PLAYOFF SERIE C, Diretta gol live score delle partite di ritorno dei quarti, oggi domenica 3 giugno. Stavolta si gioca in casa delle teste di SERIE(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:34:00 GMT)

Serie C playoff - ecco i Risultati delle gare di andata del secondo turno : risultati delle gare di andata del secondo turno playoff della fase nazionale del campionato di calcio di Serie C. Cosenza-Sambenedettese 2-1 Feralpi Salò-Catania 1-1 Reggiana-Siena 2-1 Viterbese-Sud ...