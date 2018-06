Rigopiano | l’accusa della Procura | “Fu la Regione a determinarne isolamento Il

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 giugno 2018) LaAbruzzo “determinò le condizioni per il totaledell’hotel” e gli indagati “attivavano tardivamente” il Comitato Emergenze. Nonostante i bollettini meteo, gli avvisiPrefettura e gli sms del sindaco di Farindola che richiedeva con “urgenza” mezzi spazzaneve. È uno dei principali passaggi delle accuse formulate dalladi Pescara, a carico del governatore regionale e senatore del Pd Luciano D’Alfonso, del sottosegretario alla Protezione civile, Mario Mazzocca, del responsabilesala operativa dei Protezione civile, Silvio Liberatore, e del dirigente del servizio programmazione attività Protezione civile, Antonio Iovino, in relazione alla gestione dell’emergenza neve nelle ore in cui una valanga travolse la struttura di lusso a Farindola, provocando la morte di 29 persone, rimaste sepolte sotto la coltre ...