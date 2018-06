Rifiuti | M5S Palermo contro Orlando | basta proclami | raccolta non funziona 2

Rifiuti : M5S Palermo contro Orlando - basta proclami - raccolta non funziona : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "E' ora di smetterla con i proclami e con le passerelle: la triste realtà è che Palermo continua a essere una città che non funziona nei suoi servizi essenziali ma che purtroppo si ritrova un sindaco che va avanti a forza di propaganda che inganna i cittadini". Così i c

Rifiuti : M5S - no a nuovi inceneritori in Sicilia : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Da anni ripetiamo come un mantra che la Sicilia deve puntare sull'economia circolare, sul riuso dei materiali e trasformare i Rifiuti in risorsa. E per farlo occorre puntare sull'impiantistica e sulla raccolta differenziata e non sugli inceneritori né sull'ampliamento

Rifiuti : in Sicilia differenziata al palo - M5S 'Batosta su Comuni ma colpe della Regione' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Mega batosta in arrivo per i Comuni Siciliani che entro fine mese non raggiungeranno il 35% di raccolta differenziata. A lanciare l'allarme è il M5S che ha fatto i conti sulla base di quanto previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci dello scor

Rifiuti Roma - gara per lo smaltimento va deserta e il presidente Ama scrive all’Anac. M5s : “Qualcuno fa cartello” : Un cartello fra imprese per aumentare il prezzo del trasporto dei Rifiuti e costringere il Comune di Roma a far lievitare la base d’asta? Più che un sospetto, un “timore legittimo”. E’ per questo che il presidente di Ama, Lorenzo Bagnacani, ha segnalato all’Authority anticorruzione come sia andata totalmente deserta la gara istruita a febbraio dalla società capitolina che prevedeva l’assegnazione di 11 lotti per 36 mesi e un importo complessivo ...

Palermo : cumuli di Rifiuti in centro - M5S 'Orlando incapace di garantire decoro' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - cumuli di spazzatura a pochi metri dal Teatro Massimo e dalla zona pedonale di via Maqueda, a Palermo. La denuncia arriva dai consiglieri comunali del M5S Ugo Forello, Giulia Argiroffi e Antonino Randazzo. "Il sindaco di Palermo, dopo aver consegnato le periferie al de

M5S Enna favorevole a tavolo tecnico su Rifiuti : Di certo, la nostra politica verte principalmente su modelli virtuosi, volti alla riduzione della produzione dei rifiuti, anche tramite forme di economia circolare, a tutela dell'ambiente e della ...