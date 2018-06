Ricerca sulla Sclerosi Multipla | a Firenze la seconda edizione del Biomarker Day

Dalla Calvino una Ricerca sull'origine ed evoluzione dell'Ospedale e sulla salute dei piacentini : ... e documentato su come erano le abitazioni, come la città cresceva insieme al suo ospedale che a poco a poco si modernizzava, si ingrandiva e si adeguava ai progressi della scienza e della medicina. ...

Artico - l'incontro sul Dirigibile Italia e sulla Ricerca al Polo Nord - : Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano si celebrano i 90 anni della celebre missione tricolore. Un'occasione per parlare anche del lavoro scientifico attuale nell'area più settentrionale del pianeta

Nintendo al lavoro sulla saga di Zelda : si Ricerca un level designer : Già sappiamo come Nintendo stia già guardando al futuro, il recente cambio al vertice che vedrà come nuovo presidente Shuntaro Furokawa è una indicazione abbastanza forte. A quanto pare, però, l'azienda non sta solamente riorganizzando i ruoli interni ma sta anche pensando al futuro dei suoi titoli di punta e, tra questi, rientra la serie di Zelda.La grande N ha in serbo dei piani per la famosa saga, arrivata all'apprezzatissimo Breath of the ...

Aiuta Ginevra : sostieni la Ricerca sulla SMARD1 : #nonrestareimmobile: al via la Campagna di Raccolta Fondi con SMS solidale per sostenere la terapia genica sull’Atrofia Muscolare Spinale con Distress Respiratorio (SMARD1) promossa dall’Associazione “Centro Dino Ferrari”. “È più semplice per te mandare un sms che per Ginevra fare un solo respiro. No restare immobile!” Dal 7 al 26 maggio, inviando un SMS o chiamando il numero 45595 sarà possibile donare da 2 a 5 euro per ...

TEDxPadova : alla Ricerca dei limiti etici dell’innovazione - “ci interrogheremo sulla legge morale che regola l’operato dell’uomo” : Raphael Gualazzi richiama la musica, i suoi brani. Manuela Di Centa, invece, neve, fatica e medaglie d’oro olimpiche. Pensando a Umberto Pelizzari si trattiene il fiato, come faceva lui per i suoi record mondiali di apnea. Con Andrea Pennacchi si sale sul palco, a teatro. Mentre Alessandro Cecchi Paone sposta il focus in uno studio televisivo. Eppure c’è un filo conduttore che li unisce: la voglia di parlare di innovazione. A metterli insieme ...

Regeni - Martina e una foto sulla tomba di Giulio - la mamma del Ricercatore 'Fatto gravissimo'. Il segretario Pd si scusa : Maurizio Martina , ieri in Friuli per appuntamenti politici, ha voluto rendere omaggio in forma privata alla tomba di Giulio Regeni a Fiumicello, in provincia di Udine. Ed è stato fotografato davanti ...

La Bellezza della conoscenza - mostra sulla Ricerca italiana : Il Cnr, in interazione con tutti gli altri enti di ricerca, le università e con i quattro musei della scienza importanti che abbiamo in Italia, ha organizzato questa mostra che vuole portare il ...

Ricerca : una mostra sulla lunga strada italiana : Una mostra per raccontare la Ricerca italiana nel mondo, dal Rinascimento ai giorni nostri, nei diversi campi: dall’ambiente allo spazio,dall’alimentazione ai beni culturali e alla salute. Ad inaugurarla, oggi alla Farnesina in occasione della Giornata della Ricerca, e’ stato il ministro del Miur, Valeria Fedeli. La mostra ‘Italia: la bellezza della conoscenza’ e’ promossa e finanziata dalla Direzione Generale ...

Google Chrome sta testando suggerimenti di Ricerca basati sulla cronologia dell’utente : Google è ovviamente a conoscenza di quello che gli utenti cercano tramite Chrome ed ora ha deciso di mettere a frutto le informazioni di cui dispone per migliorare l'esperienza di ricerca dei propri utenti: Big G sta testando una feature per proporre suggerimenti di ricerca a tema (query) basati sulla cronologia dell'utente. L'articolo Google Chrome sta testando suggerimenti di ricerca basati sulla cronologia dell’utente proviene da ...

Lazio : Arriverà la macchina sperimentale per la Ricerca sulla fusione nucleare! : Sarà posizionato a Frascati il Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare. La decisione è arrivata dall’ENEA dopo che il sito, alle porte di Roma, ha ottenuto il punteggio più alto tra nove candidati italiani, sulla base di requisiti tecnici, economici e ambientali. Il centro di Frascati potrà quindi ospitare dal prossimo autunno il Divertor Tokamak Test facility. Il centro di ricerca coinvolgerà oltre 1.500 ...

Facebook aveva un progetto per condividere i dati sulla salute degli utenti con alcuni Ricercatori : Facebook ha ammesso di aver discusso a lungo con alcune grosse istituzioni mediche per dar loro la possibilità di analizzare e confrontare i dati degli utenti con quelli dei pazienti di ospedali e strutture sanitarie per un progetto di ricerca. Dopo la rivelazione della Cnbc, la società di Mark Zuckerberg ha ammesso nel pomeriggio di giovedì che la notizia è vera, ma il progetto sarebbe stato messo da parte lo ...

Francesco Motta e il nuovo album 'Vivere o morire'. Il cantautore a Leggo : 'È un disco sulla Ricerca della felicità' : di Emiliana Costa ROMA - ' Vivere o morire' , è una scelta secca, binaria, a dare il nome al nuovo album di Francesco Motta , il cantautore pisano, classe 1986, pubblica domani un disco definito da ...

Nucleare - Frascati scelta per ospitare il centro di Ricerca sulla fusione DTT di Enea : Teleborsa, - Frascati è la località più adatta alla ricerca sul Nucleare . Erano almeno 9 le località che si erano candidate per ospitare il centro di ricerca all'avanguardia sulla fusione Nucleare di ...

Energia : il CdA ENEA approva la graduatoria per il Centro di Ricerca internazionale sulla fusione (DTT) : Il Consiglio di Amministrazione dell’ENEA ha approvato la Relazione conclusiva con la graduatoria finale delle nove località candidate ad ospitare la Divertor Tokamak Test facility (DTT), il Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare. sulla base dei requisiti tecnici, economici ed ambientali richiesti, il punteggio più elevato è stato assegnato dall’apposita Commissione di valutazione[1] al sito di Frascati (Roma), ...