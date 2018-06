Ricerca | Sla | “Nel mirino il risveglio dei retrovirus antenati”

Sla - la festa rock Slanciamoci 2018 per la Ricerca sulle patologie neurologiche e per “ribellarsi alla malattia” : Musica rock e divertimento a sostegno, in particolare, della ricerca contro la Sla. La festa organizzata la sera del 12 aprile dall’associazione no profit Slanciamoci all’Alcatraz di Milano, arrivata alla nona edizione, ha coinvolto oltre 3mila persone. “Siamo molto soddisfatti dell’evento, nonostante la pioggia torrenziale. Sono venuti a sostenere la nostra causa sia i ragazzi delle superiori che gli over 60, tutti uniti ...