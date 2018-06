Ricerca | nuova ipotesi per la cura l’Alzheimer | il Viagra potrebbe avere un ruolo

Dune di metano su Plutone : la nuova scoperta fatta da un gruppo di Ricercatori : Grandi passi avanti fatti dalla scienza, che - attraverso il lavoro fatto da un gruppo di ricercatori - può vantare di aver approfondito la sua conoscenza relativa a Plutone , il pianeta nano. Un gruppo di ricercatori, infatti, ...

Calcio - come sarà la nuova Italia di Roberto Mancini? La possibile formazione : alla Ricerca del gol per rinascere : La Nazionale Italiana di Calcio sta per essere affidata nelle mani di Roberto Mancini. Manca soltanto l’ufficialità ma sarà l’attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo a sedere sulla panchina e a dover trascinare il nostro movimento dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali. Compito arduo per il 53enne che ha confermato la propria disponibilità alla Federazione e che nelle prossime settimane dovrà definire tutti i ...

Alla Ricerca di una nuova identità per Rai3 passando per i difficili responsi Auditel : Neanche l’amore ha fatto miracoli in prima serata. Cyrano di Massimo Gramellini e Ambra Angiolini ha chiuso i battenti anzi tempo. Lui voleva fare il Piero Angela dei sentimenti, ma il verdetto Auditel per i suoi monologhi infiniti e’ stato senza appello. L’ultima puntata ha registrato un misero 2,2% di share. Brunori Sa aveva debuttato in seconda serata dopo Gramellini per essere spostato dopo la seconda puntata Alla domenica in terza ...

Al Bano tra l'affaire Lecciso e la Ricerca della nuova Adele : 'The Voice? Uno spasso' : Al Bano Carrisi ha rivelato di essersi separato da Loredana Lecciso a dicembre e dunque ha iniziato l'avventura di "The Voice of Italy" da single. Al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", il leone di ...

Uomini e Donne - Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo : "Nessuna crisi. Siamo alla Ricerca di una casa nuova" : Prosegue a gonfie vele il matrimonio tra Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia, gli amatissimi protagonisti di Uomini e Donne di qualche tempo fa. L'assenza della coppia dai social network ha fatto preoccupare i fan, convinti, da più parti, che la coppia stesse attraverso un periodo di crisi, vissuta rigorosamente lontana dal clamore mediatico.prosegui la letturaUomini e Donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo: "Nessuna crisi. Siamo alla ...

Rimini - la Nuova Ricerca festeggia i 10 anni della nuova sede : La terza sezione racconterà in immagini la straordinaria attività che molti medici della nuova Ricerca svolgono nei Paesi più poveri del mondo. Gesti di grande generosità al servizio di popolazioni, ...