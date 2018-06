Ricerca | midollo spinale riprodotto in laboratorio

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Passi avanti per la‘made in Svizzera‘. Scienziati dell’Università di Basilea e del Politecnico federale di Zurigo (Eth) sono riusciti a riprodurre intessuto diche garantisce la funzionalità delle cellule staminali. La scoperta, spiegano itori, apre nuove vie nelladei fattori che influenzano la produzione delle cellule del sangue. Nel– ricorda l’Università di Basilea – si formano ogni giorno miliardi di cellule ematiche. Il processo è reso possibile dalle cellule staminali del sangue, che si annidano in apposite nicchie nel, moltiplicandosi e trasformandosi in globuli bianchi e globuli rossi che si diffondono nel sangue. Da anni gli scienziati provano a riprodurre inun tessuto naturale con le caratteristiche del. L’obiettivo è di ...