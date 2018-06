Ricerca | italiani sono “seafood lovers” | ma attenti alla sostenibilità

Alla Ricerca dei tornado italiani : ecco le regioni più colpite e l’impatto sul nostro Paese : In un articolo appena pubblicato sull’International Journal of Climatology, rivista della Royal Meteorological Society, Mario Marcello Miglietta dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac) e Ioannis Matsangouras del Servizio meteorologico nazionale della Grecia hanno analizzato 10 anni di trombe marine e trombe d’aria che hanno interessato il nostro Paese. Il ...

Fondazione Italiana Linfomi : Alessia Castellino tra gli 11 Ricercatori italiani a ricevere il Merit Award : C’è anche la giovane ricercatrice Alessia Castellino, tra gli 11 italiani che saranno insigniti del “Merit Award”, assegnato nel corso del meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO), in corso a Chicago fino al 5 giugno. La ricerca di Alessia Castellino, che ha ottenuto questo riconoscimento di prestigio internazionale, è frutto di due studi clinici sui Linfomi a grandi cellule, condotti in collaborazione con la Fondazione ...

Ricerca sul cancro - trentenni italiani alla riscossa : un napoletano tra gli 11 cervelli premiati negli States - : ... Luisa Carbognin dell'università degli Studi di Verona; Alessia Castellino dell'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, impegnata negli Usa per una fellowship di Ricerca alla Mayo Clinic di ...

Ricerca : italiani scoprono un effetto antiossidante del latte fermentato : Il probiotico di latte fermentato, che si trova nel banco frigo del supermercato, oltre ad essere antinfiammatorio è, per l’intestino, anche antiossidante. Ciò grazie a un batterio ‘buono’, il Lactobacillus casei Shirota, scoperto negli anni Trenta da Minoru Shirota, un microbiologo dell’Università di Kyoto. Questa Ricerca ha firme tutte italiane: infatti, lo studio e’ stato realizzato dall’Università di ...

Paolo Becchi - cosa nascondono dietro la Ricerca 'gli italiani non esistono' : il sospetto del professore : Il popolo italiano non esiste, almeno secondo la ricerca genetica portata avanti dall'antropologo dell'Università di Bologna, Davide Pettener , secondo il quale gli italiani sono soltanto 'un'...

Chi sono i tre superlatitanti italiani in cima alla lista dei Ricercati (con Messina Denaro) : Protagonista di un numero imprecisato di esecuzioni e tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo - rapito per costringere il padre Santino a ritrattare le rivelazioni sulla strage di Capaci e poi strangolato e sciolto nell'acido dopo 779 giorni di prigionia - Matteo Messina Denaro secondo molti inquirenti non sarebbe il capo di Cosa nostra ma sicuramente continua a rivestire un ruolo di assoluto rilievo: la rivista ...

Scoperta causa di grave forma di encefalopatia da team di Ricercatori italiani : È stata l’indagine scientifica su una bimba di 9 anni a portare alla Scoperta della causa di una grave forma di encefalopatia, che si manifesta con deficit neurologici ed epilessia. Si tratta di una mutazione del gene ATP6V1A. È il risultato dello studio scientifico pubblicato dalla prestigiosa rivista internazionale Brain, realizzato dal team di ricercatori del Centro di Eccellenza di Neuroscienze dell’Ospedale pediatrico Meyer e ...

Il Corsaro Nero : Guida al motore di Ricerca per torrent italiani : Il Corsaro Nero è uno dei motori di ricerca per torrent più apprezzati dagli italiani, il motivo è semplice indicizza solo materiale nella nostra lingua. L’apprezzamento ha portato ad un grande successo, per questo ne approfondiamo il funzionamento, e cerchiamo di fare chiarezza su alcune voci che lo avevano dato per morto. Ecco un rapido […] Il Corsaro Nero: Guida al motore di ricerca per torrent italiani

Alimenti - la Ricerca : italiani insoddisfatti del sapore di frutta e verdura : I consumi di ortofrutta in Italia languono e i consumatori non sono soddisfatti dell’evoluzione del gusto di frutta e verdura. E’ quanto emerge dall’ultimo studio dell’Osservatorio Ortofrutta di Ismea-Agroter che sarà presentato a Rimini l’8 maggio, alla vigilia del Macfrut, fiera di riferimento per il settore ortofrutticolo, nell’ambito dell’evento ‘Think Fresh – Il valore al ...

Gli italiani stanno ritrovando la fiducia. Lo dice una Ricerca : Le famiglie italiane stanno progressivamente recuperando fiducia. Il 25% è convinto che la situazione economica del Paese migliorerà nei prossimi 12 mesi; più ridotta, al 18%, è la percentuale di quanti confidano in un effettivo incremento dell’occupazione. È uno dei dati che emerge dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis per IBC, l’Associazione “Industrie Beni di ...

Astrofisica italiana Branchesi su Time - l'orgoglio dei Ricercatori italiani : Marica Branchesi rende i ricercatori italiani felici e orgogliosi. L'Astrofisica è stata segnalata dalla rivista Time fra le 100 persone più influenti al mondo per la scoperta delle onde gravitazionali . 'Congratulazioni a Marica per questo nuovo riconoscimento per il suo lavoro, che è rappresentativo dell'impegno di un'intera comunità ed è emblematico ...

Trovata nel cervello la 'culla' della schizofrenia : da scienziati italiani la svolta nella Ricerca : Trovata nel cervello la culla della schizofrenia, ossia l'insieme delle aree coinvolte nelle distorsioni della percezione tipiche della malattia. La scoperta, pubblicata su 'Neuroimage: Clinical', è ...