Replica dei Wind Music Awards del 5 giugno | scaletta e video delle esibizioni da Laura

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Ladeidel 5non è al momento prevista in TV. Tuttavia è disponibile sul sito della Rai ilintegrale della prima serata, che raccoglie tutte ledegli artisti italiani ed internazionali presenti all'Arena di Verona.La nuova edizione deisi è tenuta a Verona nelle serate del 4 e del 52018. In TV è stata trasmessa su Rai1 la primadue serate, ieri, martedì 5. La seconda serata dei WMA verrà trasmessa sullo stesso canale, in differita, martedì prossimo, 12.Ladeiè disponibile integralmente sul sito Rai Replay e alla fine di questo post. Ad aprire la serata è stato Zucchero che ha poi lasciato il palco al giovanissimo Thomas, disco d'oro con l'album d'esordio omonimo.Ultimo - vincitore in carica del Festival di Sanremo per le Nuove Proposte - si è esibito in ...