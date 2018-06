Renzi processa i nuovi | Fate assegni a vuoto E apre il caso Trenta

ilgiornale

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il mio Pd è diverso. Fa il verso a un noto ritornello pubblicitario, il primo intervento del "senatore di Scandicci" nell'aula che avrebbe voluto ridimensionare ad assemblea di sindaci e governatori. Però l'effetto è un po' straniante, visto che si rivolge a un "premier che può piacere, ha uno stile diverso da Di Maio e Salvini" e che, allo stesso tempo, accomunerà a se stesso in quanto "non eletto dal popolo, potrei dire un collega, ma nessuno le nega la legittimità perché non ce n'è motivo". Il mio Pd è un'"altra cosa", è il ritornello scelto da Matteoredivivo per concedere all'apolitico Conte (almeno) il beneficio d'inventario. "Non avrà la nostra fiducia, ma avrà sempre il nostro rispetto", rimarcache con i suoi si dichiarerà sorpreso per "l'opposizione costruttiva chiesta da Conte: ma lui che ne sa? Non era parlamentare e non sa che cosa hanno fatto Lega e M5S nella ...