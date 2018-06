Red Dead Redemption 2 | Rockstar risponde alle polemiche sulle missioni esclusive delle

Red Dead Redemption 2 : i contenuti Rapina in Banca e Nascondiglio sono esclusivi per la Special Edition : Come segnala VG247.com, Rockstar ha chiarito che Rapina in Banca e Nascondiglio saranno contenuti disponibili solo nella Special Edition di Red Dead Redemption 2.Dopo l'annuncio di ieri delle varie edizioni del gioco, si è scoperto che l'edizione Speciale avrebbe contenuto i due DLC che, come conferma la compagnia, saranno due missioni aggiuntive esclusive per la Special Edition e non saranno incluse nell'edizione standard.Rapina in Banca e ...

Svelate per Red Dead Redemption 2 edizioni limitate e digitali : Sono state Svelate per Read Dead Redemption 2 le edizioni digitali. L’uscita del gioco è prevista per il prossimo 26 ottobre esclusivamente per Xbox One e PlayStation 4. Sono stati svelati i primi dettagli rendendo noto così che le edizioni digitali di Red Dead Redemption 2 sono tre. Le edizioni digitali di Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 sarà disponibile nell’edizione Standard (€69.99), Special (€84,99) e Ultimate (€99,99). La ...

Rockstar presenta Collector's Box e edizioni speciali di Red Dead Redemption 2 : Andando a confermare le voci di corridoio circolate nel primo pomeriggio di oggi, Rockstar ha appena annunciato tramite i propri canali social i bonus pre-order e le numerose edizioni speciali in cui sarà disponibile Red Dead Redemption 2, l'atteso titolo in uscita il prossimo 26 ottobre per PS4 e Xbox One.Red Dead Redemption 2 sarà quindi acquistabile in tre differenti edizioni: la Special Edition, la Ultimate Edition e la Collector's Box ...

Red Dead REDEMPTION 2 : Svelate le Edizioni limitate : Rockstar ha ufficialmente annunciato l’arrivo sul mercato videoludico di 3 differenti versioni di Red DEAD REDEMPTION 2, scopriamo insieme quali sono i contenuti proposti. RED DEAD REDEMPTION 2: Tutte le Edizioni del gioco Oltre la Standard Edition al costo di 69,99€ saranno disponibili la Special al prezzo di 84,99€ e la Ultimate a 99,99€. Special Edition Una missione esclusiva Rapina in banca ed una seconda ...

Red Dead Redemption 2 : svelati i bonus pre-order : Microsoft ha da poco aggiornato la pagina dedicata a Red Dead Redemption 2, aggiungendo un elenco di bonus che verranno assegnati a coloro che pre-ordineranno l'atteso gioco di Rockstar che promette di accontentare i fan della serie con spettacolari sparatorie e uccisioni in "slow motion".Come riportato da Dualshockers, secondo quanto emerso il pre-order vi garantirà un "War Horse" (cavallo da guerra), l'"Outlaw Survival Kit", un "Cash bonus" ...

Red Dead Redemption 2 avrà DLC Single Player? La risposta di Take-Two : Il publisher di GTA 5 e Red Dead Redemption 2 ritiene molto "interessanti" i DLC Single player. Intanto i fan di GTA 5 si sono sempre lamentati per l'assenza di contenuti extra per il giocatore singolo, mentre il comparto multiplayer è sempre stato più favorito a differenza di quanto invece era accaduto con GTA 4 e Red Dead Redemption. I possibili DLC di Red Dead Redemption 2 I fan della serie hanno subito espresso il loro parere contrario per ...

Il publisher di GTA e Red Dead trova "interessanti" i DLC singleplayer : Uno dei motivi principali per cui i fan si sono lamentati di GTA 5 è senza dubbio l'assenza di contenuti extra per giocatore singolo in favore al supporto totale del comparto multiplayer, contrariamente a quanto accaduto per GTA 4 e Red Dead Redemption. Oggettivamente è davvero un peccato, infatti molti fan concordano nel definire tali espansioni spanne sopra i giochi base, delineando la qualità dei contenuti extra prodotti da Rockstar. E' ...

Take-Two si aspetta una crescita nel nuovo anno fiscale grazie a Red Dead Redemption 2 : Durante la conference call finanziaria di Take-Two, dove sono stati svelati gli ottimi risultati della compagnia e dove si è parlato dei piani per il prossimo E3 2018, l'amministratore delegato, Strauss Zelnick, ha rilasciato qualche interessante dichiarazione sull'attesissimo Red Dead Redemption 2, il titolo di Rockstar del quale vi abbiamo fornito già varie informazioni.Come riporta Dualshockers, Strauss Zelnick ha parlato di Red Dead ...

Red Dead Redemption 2 da record? Cosa ha detto Take-Two : Red Dead Redemption 2 potrebbe portare grandi profitti alla compagnia Take-Two. Quest’ultima infatti proprio per l’anno fiscale in corso si aspetta entrate record. Di recente la Take-Two Interactive ha reso noto i risultati finanziari del quarto trimestre dell'anno fiscale 2018 che è terminato lo scorso 31 marzo. Il risultato è molto positivo perchè la compagnia ha registrato dei ricavi pari a 450.3 milioni di dollari grazie al grande successo ...

I 10 segreti di Red Dead Redemption che forse non conoscevate - articolo : Red Dead Redemption 2 è uno dei titoli più attesi del 2018, e Rockstar ha recentemente alimentato l'hype dei fan pubblicando un nuovo trailer rivelando contemporaneamente tanti nuovi dettagli sul gioco. Mancano però ancora diversi mesi all'arrivo sugli scaffali di questo atteso seguito, e per placare la vostra voglia di sparatorie le ricette sono tantissime: potreste riesumare la vostra collezione di film spaghetti western o rispolverare la ...

Stanchi di aspettare Red Dead Redemption 2? Wild West Online esce oggi dall'accesso anticipato di Steam : Red Dead Redemption 2 è recentemente tornato alla ribalta con un nuovo trailer, che ha avuto il prevedibile risultato di alimentare esponenzialmente l'hype dei fan per uno dei titoli più attesi del 2018, che uscirà però soltanto nell'autunno di quest'anno.Per placare la vostra voglia di West potrebbe essere utile dare un'occhiata a Wild West Online, l'MMO open world che in passato era stato scambiato proprio per Red Dead Redemption 2 e che oggi, ...