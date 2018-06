Real Madrid | il “toto allenatore” continua | spunta Sarri nella lista di Florentino Perez!

Calciomercato Napoli - l’innesto per Carlo Ancelotti arriva dal Real Madrid : Calciomercato Napoli – Il Napoli lavora per regalare una squadra all’altezza al tecnico Carlo Ancelotti ed in grado di lottare per tutti gli obiettivi. Gli azzurri risultano una delle società più attive sul fronte mercato, mossa a sorpresa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ soluzione giovane per quanto riguarda il vice-Hysaj, si tratta di Achraf Hakimi, marocchino classe ’98 del Real ...

Alisson al Real Madrid?/ La Roma fissa il prezzo : 100 milioni per il portiere : Alisson al Real Madrid? La Roma fissa il prezzo: 100 milioni per il portiere. Alisson piace anche al Chelsea se Courtois andasse proprio al Real Madrid(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:17:00 GMT)

Panchina Real Madrid : incredibile indiscrezione di CalcioWeb - Sarri vicino ai Blancos : Panchina Real Madrid- I Blancos sono alla disperata ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Zinedine Zidane, l’uomo delle tre Champions League consecutive. Il presidente Perez ed i suoi collaboratori si stanno guardando intorno per decidere il nuovo tecnico. Le opzioni sono tre: la soluzione interna con Santiago Solari in pole, allenatore delle giovanili ed ex Inter, il mister spagnolo già affermato oppure lo ...

Panchina Real Madrid : incredibile indiscrezione di CalcioWeb - Sarri vicino ai colchoneros : Panchina Real Madrid- I colchoneros sono alla disperata ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Zinedine Zidane, l’uomo delle tre Champions League consecutive. Il presidente Perez ed i suoi collaboratori si stanno guardandointorno per decidere il nuovo tecnico. Le opzioni sono tre: la soluzione interna con Santiago Solari in pole, allenatore delle giovanili ed ex Inter, il mister spagnolo già affermato oppure lo ...

Calcio : squalifica di tre turni per Gianluigi Buffon in Champions League per l’espulsione in Real Madrid-Juventus : “Un essere umano non può fischiare un’uscita di scena di una squadra dopo un episodio stradubbio: altrimenti posto del cuore ha un bidone della spazzatura“, furono queste le parole pronunciate da Gianluigi Buffon (ex portiere della Juventus), nel noto match dell’11 aprile scorso contro il Real Madrid, in Champions League, finito con un cartellino rosso per Gigi e le frasi “poco carine” nei confronti ...

La UEFA ha squalificato Gianluigi Buffon per tre giornate per le proteste dopo Real Madrid-Juventus : La UEFA ha comunicato di aver squalificato per tre giornate l’ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon a causa dell’espulsione rimediata in Real Madrid-Juventus dello scorso 11 aprile e delle critiche rivolte dopo la partita contro l’arbitro. Buffon era stato espulso al The post La UEFA ha squalificato Gianluigi Buffon per tre giornate per le proteste dopo Real Madrid-Juventus appeared first on Il Post.

Gianluigi Buffon squalificato tre giornate per l'espulsione in Real Madrid-Juventus : Tre partite di stop nelle competizioni Uefa per Gianluigi Buffon. È la sanzione comminata per l'espulsione in Real Madrid-Juventus dell'11 aprile scorso e per le successive dichiarazioni sull'arbitro Oliver, definito dal portiere un uomo "con l'immondizia al posto del cuore". Il provvedimento è stato deciso dall'organo di Controllo, Etica e Disciplina della federazione calcistica europea, e farà saltare a Buffon la prima ...

Real Madrid-Juventus - ecco la squalifica contro Buffon! : E’ arrivata la squalifica nei confronti di Buffon. L’UEFA si è espressa sull’ex portiere della Juventus dopo i fatti di Real Madrid-Juventus in Champions League: tre gare di stop. Nel dettaglio furia per il portiere della Juventus dopo il rigore concesso ai Blancos nel finale ed in più dichiarazioni pesantissime al termine della partita contro l’arbitro Oliver. Adesso è arrivata la squalifica: tre giornate, adesso da ...

L’Uefa ferma Buffon : squalifica di tre giornate per il post-Real Madrid : Tre partite di stop nelle competizioni Uefa per Gianluigi Buffon. E’ la sanzione comminata per l’espulsione in Real Madrid-Juventus dell’11 aprile scorso e per le successive dichiarazioni sull’arbitro Oliver. Il provvedimento è stato deciso dall’organo di Controllo, Etica e Disciplina della federazione calcistica europea. [IN AGGIORNAMENTO] L'articolo L’Uefa ferma Buffon: squalifica di tre giornate per il ...

Loris Karius - la verità dietro la papera contro il Real Madrid : la drammatica rivelazione dei medici : Potrebbe esserci un commozione cerebrale all'origine dei due incredibili errori del portiere del Liverpool, Loris Karius , che hanno regalato al Real Madrid la finale della Champions League. Lo ...

"Dietro il divorzio dal Real Madrid c'è il figlio di Zidane" : Zinedine Zidane ha deciso di lasciare la panchina del Real Madrid e questa cosa ha lasciato di stucco tutti: dal Presidente Florentino Perez fino ad arrivare ai tifosi e agli addetti ai lavori. L'ex giocatore della Juventus ha preso questa decisione per via delle motivazioni anche se in molti non credono a questa tesi. In Spagna, infatti, sta circolando una voce che l'addio sarebbe avvenuto per colpa del figlio di Zinedine Luca.Secondo quanto ...

Calciomercato Real Madrid : 120 milioni per Lewandowski : Il trasferimento di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco alla Juventus sembra un’ipotesi sempre meno concreta. Secondo il giornale Abc, l’attaccante polacco sembra invece a un passo dal Real Madrid, che avrebbe rilanciato per il suo cartellino, arrivando a offrire 120 milioni. Da mesi in Germania circola voce che Lewandowski voglia lasciare la Baviera per andare a segnare altrove; il momento, dunque, sembra essere arrivato, ...

Ecco perché Zidane ha lasciato il Real Madrid. E arriva l'offerta shock degli emiri : "Non sto cercando un'altra squadra. Ho bisogno di un po' di tempo da dedicare a me". Parola di Zinedine Zidane diventato improvvisamente "uomo mercato" dopo il clamoroso addio al Real Madrid. Tante ...

Il Real Madrid fa spesa a Liverpool : l’obiettivo Manè porta Klopp sulla panchina dei Blancos : Il Real Madrid punta su Sadio Manè nel ruolo di esterno d’attacco: la freccia del Liverpool potrebbe ‘anticipare’ la possibile scelta di Klopp come nuovo allenatore dei Blancos Momento di grande rinnovamento in casa Real Madrid. A pochi giorni dalla vittoria della Tedicesima Champions League, i Blancos hanno appreso la notizia dell’addio di Zinedine Zidane dalla panchina dei madrileni. Una volta scelto accuratamente il ...