Rally Sardegna 2018 | il nuovo leader Thierry Neuville cerca conferme per allungare

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Dopo i numerosi colpi di scena (e soprattutto incidenti) deldi Portogallo, il Mondiale sbarca in Italia per ildi, settimo appuntamento stagionale, nella meravigliosa location di Alghero e zone limitrofe, nella parte nord-occidentale dell’isola. Sul piatto grandi panorami, percorsi difficili e sterrati e, soprattutto, il ritorno della sfida tra il belgadella classifica generale, ed il francese Sebastien Ogier, reduce da un pesante “zero” in terra lusitana che lo ha visto cedere la vetta della graduatoria a scapito proprio del suo rivale numero uno.è stato bravo a non incappare in nessun problema neldi Portogallo, una gara quanto mai selettiva, nella quale ne sono successe letteralmente di tutti i colori, ed a portare a casa 29 punti di platino. Sommati ai 23 deldi Argentina (contro i 16 ...