Rajoy in lacrime lascia la politica

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Madrid - Che fosse stato profondamente ferito dalla mozione di censura che venerdì scorso gli ha tolto dalle mani l'esecutivo che guidava dal 2011, era visibile. Ma che a 63 anni fosse così vicino al de profundis politico, no. L'ex premier dei Popolari di Spagna, Mariano, ieri mattina ha annunciato l'addio alla presidenza del partito di Calle Genova e l'uscita, definitiva, dalla. "È giunto il momento di porre fine a questa storia - ha dichiarato trattenendo a stento le-. Il partito deve andare avanti con un altro leader. È la cosa migliore per me, per il partito, e penso anche per la Spagna".Si chiude così un capitolo significativo della storia della giovane democrazia spagnola, poco più di un decennio ricco di avvenimenti drammatici, dalla crisi economica al secondo attentato terrorista islamico sul suolo iberico, passando per il quasi default finanziario e la ...