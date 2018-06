Rai | Santoro chiama Di Maio | Metti Marco Travaglio al Tg1

Santoro si candida in Rai e ci parla di Salvini - Di Maio e Renzi : Ciò che è rimasto del ceto medio viene vissuto come un mondo privilegiato sotto al quale c'è un tumulto. Gente che usa i social pensando di esercitare così un ruolo di cittadinanza attiva, mentre ...

CdA Rai : 236 i candidati per i posti di nomina parlamentare. Ci sono anche Santoro - Minoli e Del Noce : Michele Santoro Ci sono conduttori tv, giornalisti, ex direttori di rete, politici. E aspiranti dirigenti in cerca di un posticino al sole. In tutto, sono 236 i candidati che hanno presentato il loro curriculum per i quattro posti disponibili nel prossimo CdA Rai. Due di essi verranno scelti dalla Camera, altri due dal Senato, dove sono giunte rispettivamente 196 e 169 candidature: 129 sono le candidature identiche inviate a entrambi i rami del ...

La carica dei 236 candidati al cda della Rai : in lizza Santoro - Del Noce e Giarrusso : In corsa per i 4 posti di nomina parlamentare ci sono volti noti del giornalismo e conduttori televisivi, professionisti e candidati dal mondo delle imprese. E ci sono anche i candidati uscenti in cerca di riconferma

Rai - Minoli e Santoro tra i candidati al cda : Roma, 5 giu. – (AdnKronos) – Veterani della tv, come Giovanni Minoli, Michele Santoro e l’ex direttore di Raiuno Fabrizio Del Noce ma non solo. Nella carica degli aspiranti consiglieri di amministrazione della Rai, 236 in tutto per i 4 componenti che saranno eletti da Camera e Senato (due per ciascun ramo del Parlamento), ci sono anche ex dirigenti di aziende di tlc, come Vincenzo Novari che è stato ad di 3Italia, o Lucia ...

Rai - pubblicati i curricula dei candidati al Cda. In corsa anche i giornalisti Minoli e Santoro e l’ex iena Giarrusso : Come ampiamente annunciato, ci sono i giornalisti Giovanni Minoli e Michele Santoro. E poi molti consiglieri uscenti, come Diaconale, Freccero, Siddi, Borioni, Mazzuca. Ma fra i candidati alla poltrona di consigliere nel Cda Rai, i cui curricula sono stati pubblicati sui siti internet di Camera e Senato, ci sono anche molte sorprese: come l’ex iena Dino Giarrusso, candidato alle ultime elezioni con il M5s e risultato non eletto, l’ex ...

Minoli e Santoro formalizzano la corsa a consigliere Rai. In corsa anche Novari - ex ad Tre - : Tra le donne l'ex assessore alla Cultura del Comune di Roma Flavia Barca , che è stata anche direttore scientifico dell'Istituto di Economia dei media, e la docente universitaria Mihaela Gavrila. Ma ...

Programmi TV di stasera - giovedì 17 maggio 2018. Su Rai3 Michele Santoro con M : Michele Santoro Rai1, ore 21.25: La mafia uccide solo d’estate 2 - 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del 2017, con Claudio Gioè, Anna Foglietta, Francesco Scianna. Prodotta in Italia. Primo episodio: Palermo convive con la morte di Mattarella e con un senso di spaesamento. Lorenzo trova delle carte sospette su un appalto e decide di far luce sulla questione, aiutato da Manna: più stanno insieme, più cresce il loro rapporto. Salvuccio nel ...

M su Rai3 torna Michele Santoro | Puntata 10 maggio 2018 in diretta : Giulio Andreotti : [live_placement] Stasera su Rai3 in prima serata andrà in onda la prima delle quattro nuove puntate di M, il programma di e con Michele Santoro. Su TvBlog il liveblogging a partire dalle ore 21.05. Il format intreccia il docu-drama in forma di fiction con il teatro in diretta e l’approfondimento giornalistico.M è un programma di Michele Santoro con la collaborazione di Dario Buzzolan, Alessandro Celli, Walter Molino, Francesco Priano, ...

