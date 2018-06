Rai e Mediaset | svelato quanto guadagna il pubblico in studio

Champions League - la Rai sogna un altro scippo a Mediaset : Paolo Rossi. 'Ma c'è un problema...' : Una piccola rivoluzione per il calcio in tv. Paolo Rossi , mitico eroe Mundial azzurro e oggi apprezzato commentatore prima di Sky Sport e ora di Mediaset Premium , sarebbe corteggiato dalla Rai . A scriverlo è Italia Oggi, secondo cui il direttore di Raisport Gabriele Romagnoli vorrebbe portarlo a viale Mazzini affidandogli i ...

“Ecco quanto guadagna il pubblico in studio”. Rai e Mediaset - fuori le cifre : la classifica : La televisione non è fatta solo di conduttori. Da tempo, per dire, e in diverse trasmissioni diventate più che altro salotti, ci sono anche gli opinionisti. Il ruolo, lo dice la parola, è quello di dare la propria opinione su fatti che spaziano a seconda degli argomenti trattati. Dal gossip spiccio alla cronaca nera, passando per la politica e l’attualità. In quasi tutti i programmi, invece, quindi anche nei game show e nei reality, ...

Milano. Si è suicidata Alessandra Appiano : aveva lavorato per Rai e Mediaset : Domenica triste per il giornalismo italiano. Si è tolta la vita a Milano la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Alessandra

Standard DVB T2 : Per vedere Mediaset - SKY e Rai dovremo cambiare TV? : DVB T2 sarà il nuovo Standard per il digitale terrestre e sarà in vigore dal 2022. Quindi per quella data dovremo adeguarci. Scopriamo se serve una nuova TV o un decoder aggiuntivo DVB T2 dal 2022: Dovrò comprare la TV nuovo o un decoder? Il DVB T2 è il nuovo Standard per la visione dei […]

Dopo 15 anni in Rai - Roberto Giacobbo passa a Mediaset : ecco cosa condurrà : ' Roberto Giacobbo , uno dei più noti e apprezzati divulgatori televisivi italiani, diventa un professionista Mediaset '. Dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio, la notizia è adesso ...

ROMA - DONNA STUPRATA DA 4 INDIANI IN UNA PANDA/ Vittima fa la comparsa in film e programmi Rai e Mediaset : ROMA, STUPRATA da quattro INDIANI in una PANDA: notte di orrore per una 44enne, violentata ripetutamente sotto ad un cavalcavia poi abbandonata sul ciglio della strada(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 11:50:00 GMT)

Diretta matrimonio Harry e Maghan 19 maggio in chiaro e streaming Rai e Mediaset Video : E' tutto pronto per l'atteso Royal Weeding [Video] tra Henry e Meghan, la coppia reale che questo sabato 19 maggio convolera' ufficialmente a nozze. Come da tradizione il matrimonio dei reali inglesi è un vero e proprio evento mondiale che attira l'attenzione di centinaia di milioni di spettatori, i quali sono gia' pronti a re in rigorosa Diretta televisiva quello che è stato definito l'evento mediatico dell'anno. Noi remo le nozze reali di ...